La desaparición de Djurdjevic en el Sporting

15/03/2020 12:37 h

La llegada de Miroslav Djukic al Real Sporting de Gijón hacía pensar que Uros Djurdjevic tendría un papel principal en el nuevo proyecto asturiano, dada su conexión serbia y su pasado común en Belgrado, donde el delantero cuajó su mejor momento anotador con 35 goles en 45 partidos, ya que existió una buena sintonía entre ambas partes, pese a que solo llegaron a coincidir unas semanas en el Partizán por el traspaso del punta al fútbol griego.

Sin embargo, preocupado por la falta de gol y en su búsqueda de soluciones, Djukic convenció a Álvaro Vázquez para continuar en el Sporting y otorgó a su compatriota un papel secundario que nunca había vivido en Segunda división. Djurdjevic acumula 5 partidos como suplente. Además, frente al Racing solo disputó los diez minutos finales y ante el Cádiz y Las Palmas ni siquiera llegó a saltar al terreno de juego, una situación nueva para el segundo fichaje más caro de la historia de la SAD rojiblanca.

Titular en los cinco primeros encuentros del nuevo técnico, sus actuaciones no terminaron de convencer, hasta el punto de que Pablo Pérez le llegó a relegar como delantero centro. Negado de cara a puerta, ni los cambios de sistema, en solitario, con mediapunta o con acompañante en la delantera, se transformaban en goles para el equipo. Djuka no celebra un disparo exitoso desde diciembre, cuando acumuló 3 goles en una semana frente a la Ponferradina y el Lugo, siendo 5 dianas las que se cuentan en su actual casillero anotador de la temporada, por lo que necesitaría otras 6 en las 11 jornadas restantes para igualar su pasada campaña, un papel que le ayudó a doblar su cotización en el mercado hasta los 5 millones, ante el interés de un club turco, el Osasuna y el Leganés durante el último verano. Sin embargo, los 2 goles de Álvaro Vázquez en 3 partidos no invitan a pensar que Djurdjevic vaya a recuperar su protagonismo en las próximas semanas.

