Rubiales apuesta por que el Sporting termine la Liga

17/03/2020 19:25 h

"Sería una injusticia dejar la clasificación así y vamos a decir 'no' a dejar nula la competición", este es uno de los mensajes del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en su comparecencia ante los medios de comunicación después de la reunión con los presidentes de las diferentes federaciones territoriales, para explicar las propuestas que ha elevado a la UEFA en busca de resolver la crisis del Covid-19 en el fútbol europeo.

En relación al campeonato de Liga español, su postura es clara. “Se quiere terminar como sea antes del 30 de junio… pero yo no puedo garantizar eso. No sabemos a lo que nos enfrentamos”, dijo Rubiales. El presidente de la RFEF, en este sentido, desecha todos los supuestos que no contemplen jugar todos los partidos que quedan. “Consideramos una injusticia terminar LaLiga con la clasificación tal y como está actualmente. También vamos a defender que no se dé por nula toda la temporada. No podemos hacerlo. Queremos que se termine la temporada”.

En la misma línea, Rubiales añade que “tampoco vamos a avalar la situación de que se dé por terminado el campeonato en la primera vuelta”. Con todo ello, Rubiales ha sentenciado que “sólo nos queda una opción: terminar la temporada. Antes del 30 de junio o más allá. Si hay que hablar de otros formatos, de play off o de lo que sea, lo hablaremos. Lo primero es la salud, después la economía y en tercer lugar, las competiciones”.

Sobre los contratos que terminan en esa fecha y que no serían válidos más allá del 30 de junio, el presidente explicó que se deberán tratar mecanismos para que ese punto no sea un impedimento para jugar más allá de es último día del mes de junio.

Ahora resta lo más difícil y es tratar de llegar a un acuerdo con LaLiga. "Nuestra propuesta es alargar el calendario lo necesario para que terminen las competiciones y vamos a tratar de acordar con ellos cómo hacerlo", declaró el presidente de la RFEF.

Sobre la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club y la Real Sociedad, Rubiales manifestó que dado el escenario actual se ha «paralizado la imposición de fijar una fecha».

