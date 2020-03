El Sporting, pendiente de ampliar el contrato de Murilo, Djukic y Molinero

0

La Voz de Asturias A.V.M.

21/03/2020 02:28 h

El Real Sporting de Gijón se mueve en terrenos desconocidos ante la crisis del coronovirus, que mantiene la competición liguera suspendida hasta nuevo aviso, así como los entrenamientos del conjunto rojiblanco.

A corto plazo, ni se confirma ni se descarta la aplicación de un ERTE que afecte al organigrama de Mareo mientras a medio plazo ya se vislumbra la posibilidad, o mejor dicho, necesidad, de ampliar la vinculación del cuerpo técnico serbio, puesto que finaliza su contrato en junio y las previsiones apuntan a que la liga finalizará en el mes de julio. El Sporting todavía tiene 11 jornadas por delante, así como una eventual promoción de ascenso que en estos momentos se antoja alejada. En paralelo, el club asturiano también debería prolongar por unas semanas la vinculación de Francisco Molinero y la cesión de Murilo. No obstante, no se espera ningún problema al respecto con sendas operaciones, teniendo en cuenta el compromiso de todas las partes y que la liga portuguesa se encuentra en un escenario similar.

El calendario se podría encoger con varias jornadas a mitad de semana, aunque varios jugadores del fútbol español vienen comentando en los últimos días que sería preferible evitar una sobrecarga de sus citas en fechas veraniegas, tanto por el calor, como por la carga física acumulada durante la temporada. Sin olvidar que lo afrontarán después de un parón liguero por la suspensión de la liga.

Según ha podido saber Sporting1905, las fechas que se muestran como más realistas en estos momentos para retomar la competición pasarían por mediados de mayo, a lo que habría que añadir una pequeña pretemporada previa a dicha fecha.

El ejemplo de Willian

La estrella brasileña del Chelsea también finaliza contrato en junio y aunque no tiene previsto renovar su contrato, ha sido uno de los primeros futbolista en opinar sobre la extraña situación: "Si tuviera que jugar en esas fechas, en estos meses, creo que no sería un problema para mí terminar la liga de una manera que fuera fiel al club, como siempre lo fueron conmigo. Siempre estaré listo para dar lo mejor a mi club, independientemente de mi situación contractual. Creo que sinceramente mi contrato acaba en julio. Pero está claro que esto no es una certeza, no sabemos qué puede pasar". mediados de mayo.

Posibles recortes de sueldo

Por otra parte, en los medios catalanes comienza a sonar la posibilidad de que los futbolistas del Barcelona "perdonen" una parte de su salario a la entidad azulgrana por la crisis del coronavirus. No en vano, el club contará con graves tensiones de tesorería en las próximas semanas al no poder contar con el dinero previsto por la venta de entradas y de merchandising, entre otras partidas que suponen varios millones de euros ingresados de forma casi diaria.

El Lyon ha sido el primer gran club en realizar un ERTE a su plantilla de futbolistas y tanto la Bundelisga como la Serie A también trabajan en formulas similares para ahorrarse un porcentaje importante de los salarios. En ese sentido, la asociación de futbolistas de España, AFE, ya se ha puesto en pie de guerra reclamando que todos los jugadores cobren el 100% de su contrato con normalidad.

