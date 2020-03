Djurdjevic: «No estoy satisfecho con mis números en el Sporting»

0

La Voz de Asturias D.A.

23/03/2020 23:18 h

No pierde la ambición. Sin competición para el Real Sporting de Gijón, el periodo de pausa obligada encontraba a Uros Djurdjevic en uno de sus momentos más complicados desde que viste los colores rojiblancos. Alejado de las alineaciones, el delantero serbio acumulaba cinco suplencias consecutivas e incluso encuentros sin pisar el verde.

El ariete ha analizado su situación personal y ha hecho balance de su temporada y media en las filas sportinguistas en una entrevista en su país. Una conversación con Mozzart Sport en la que destaca su perfecta adaptación al club rojiblanco y reconoce su insatisfacción con las cifras anotadoras logradas en Gijón.

Djuka destaca el respaldo recibido desde su llegada a las filas rojiblancas. "Después del Partizan, el Sporting es el primer equipo en el que me he quedado durante más de un año. La gente valora mucho mi actitud y mi trabajo. Creyeron en mí cuando no anoté en los primeros 15 partidos. En ningún momento me sentí incómodo. Hice lo mejor que pude, jugué muy bien, pero la pelota no me quería. Desde el club me apoyaron tanto como fue posible, y luego comenzaron a llegar los goles".

Una confianza que para el delantero serbio encuentra reflejo en la ampliación de contrato, hasta junio de 2023, firmada el pasado verano. "La extensión del contrato fue una recompensa por la confianza mutua. La gente del club tuvo conmigo ese gesto al que le doy importancia, y cuando vives algo así, es un motivo más para dejar mi corazón en el campo. Reconocieron que estaba aportando al equipo lo que necesitaban en ese momento", señala.

Uros recuerda su llegada desde el Olympiakos, previo traspaso de 2,5 millones de euros, y reconoce que la inversión del club no supuso una mayor carga de responsabilidad. "Mi firma por el Sporting fue una transferencia récord para el club en ese momento. Cuando algo así ocurre puede significar algún tipo de presión extra para el futbolista, pero no lo fue para mí. Los responsables deportivos del club han sido mi apoyo en todo momento. En mi llegada el entrenador era Rubén Baraja, que supo liberarme de cualquier tensión, aunque yo soy alguien a quien le gusta jugar bajo presión".

Una presión que parece haber llegado ante la falta de puntería. "No estoy satisfecho con mis números de goles en el Sporting. Ni la anterior temporada ni en esta. Es cierto que he estado jugando el fútbol más maduro de mi carrera desde que vine a España, pero los goles se me están resistiendo. Espero llegar al nivel que quiero", apunta.

Djuka busca razones a su falta de acierto. "La Segunda es una competición extremadamente difícil y exigente. La temporada anterior, como delantero, promedié más de 11 kilómetros recorridos en cada partido. Los jugadores de esta liga realmente sufren un gran desgaste físico".

El delantero rojiblanco analiza la llegada al banquillo del equipo de su compatriota. "Djukic, el segundo técnico Pandurovic y yo somos los únicos serbios en el club, eso es lo primero que nos une, lo segundo es que ya trabajamos juntos en el Partizan. Pero eso no significa nada. Djukic es el jefe, él decidie el equipo, yo solo soy un componente más de la plantilla", señala.

"Tanto con Baraja como con Jose Alberto, fui titular habitual. Ahora no estoy en los planes inciales del entrenador, pero estoy trabajando más duro y esperando una oportunidad. La gente del club elogia mi mentalidad en esta situación y estoy seguro de que con la ayuda de Dios cambiaré esto. Probablemente no encajo en el concepto que desea el entrenador en este momento, pero mi obligación y lo único que puedo hacer es seguir entrenando de la mejor manera y esperar mi oportunidad", concluye.

