El Gobierno apuesta por el fútbol en verano

05/04/2020 14:26 h

Según informó la Cadena SER, el Gobierno español colaborará a la hora de regresar a los terrenos de juego, una vez se supere el actual confinamiento y Sanidad dé el visto bueno.

El Estado entiende que la industria deportiva mueve cientos de millones de euros en el país, así como ofrece un entretenimiento a la población que se antoja como necesario para regresar a la normalidad. En el caso del Real Sporting de Gijón, los asturianos todavía tienen por delante 11 jornadas por disputarse, entre ellas, el derbi ante el Real Oviedo en El Molinón - Enrique Castro "Quini". En ese sentido, los rojiblancos apuestan por jugar con al menos 72 horas de diferencia cada partido, ya que el departamento físico y el médico entienden que con 48 horas habría riesgo de lesión.

Por otra parte, la UEFA, que también insiste en evitar una adulteración del campeonato, aunque ha solicitado a la Federación Española que entregue su lista de clubes clasificados para jugar competición europea antes del 3 de agosto. Para lograr ese objetivo, la Champions League y la Europa League pueden alterar su formato para la presente temporada, así como no habrá más parones FIFA.

Los capitanes se reunen con la AFE

Los futbolistas de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank han lamentado que LaLiga apoye los ERTE en los clubes españoles cuando siempre ha presumido de su «bien saneada economía», y han recalcado que no permitirán «que se dejen de garantizar» sus «derechos laborales» y que no regresarán a la competición hasta que haya «una decisión expresa de las autoridades», para lo que presentarán «una iniciativa en el Congreso de los Diputados» si es necesario.

«En cuanto a los ERTE, resulta extraño que desde LaLiga apoye los mismos, teniendo en cuenta que el control económico y la bien saneada economía predicada desde la patronal, en relación a los clubes, no ha supuesto un colchón para una situación temporal de dos meses, siendo conscientes de que la competición ha sido suspendida y no cancelada», señala el comunicado tras las reuniones mantenidas con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Así lo han asegurado los capitanes y representantes de las primeras plantillas de los clubes de Primera y Segunda División, que han recordado que «los propios clubes y los jugadores individualmente están llegando a acuerdos en lo que se refiere a los salarios». «Lo que no vamos a hacer los futbolistas es que se dejen de garantizar nuestros derechos laborales», manifestaron.

A pesar de todo, los futbolistas son «conscientes» de la situación que atraviesa el país y el mundo en general. «Afirmamos que en todas las reuniones mantenidas la primera preocupación y exigencia es la salud, y que la competición no debe reanudarse hasta que las autoridades sanitarias lo autoricen», indican.

Además, aseguran que el calendario de la competición queda «supeditado a las decisiones de las autoridades sanitarias». «Desde AFE se exigirá una decisión a los efectos. Queda todo condicionado a la salud individual y a la protección de la salud pública, la de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país», apuntan.

«La vuelta a la competición, que supone la vuelta a los terrenos de juego y a nuestros vestuarios, requerirá de un protocolo que determine la existencia de un coordinador de prevención de riesgos y especialista en pandemias, que garantice la seguridad sanitaria a todos los operadores que actúan en el ámbito del fútbol», manifiestan.

Por último, subrayan que están «comprometidos» con la sociedad y que por ello no regresarán hasta que se garantice la seguridad total. «Queremos dejar claro que la vuelta a la competición no debe hacerse sin una decisión expresa de las autoridades, pues no se trata del futbolista, sino de todo su entorno. Y en este sentido, si tenemos que llevar a cabo una iniciativa en el Congreso de los Diputados, lo haremos. La salud debe ser cosa de todos», concluyen.

