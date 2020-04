Manu: «Si no se juega, ni ascensos ni descensos»

0

11/04/2020 14:16 h

En casa, con tiempo libre para meditar. Manu García lo tiene claro, mientras espera que el Real Sporting de Gijón pueda regresar a la competición, el futbolista rojiblanco ha repasado sus rutinas de confinamiento en una entrevista en Marca, en la que valora la posibilidad de "una temporada desierta".

El talentoso mediapunta, cuestionado por la medida más justa en caso de no poder volver a los terrenos de juego esta temporada, manifestaba: "Es una situación muy complicada... Pero creo que lo más justo para todos, en caso de que no se jugara más esta temporada, debería ser declararla como desierta. Ni ascensos ni descensos. Es duro pero creo que sería lo más justo".

Sería un final inesperado para su campaña de regreso al fútbol español y al equipo de sus amores. El ovetense, fichaje más caro de la historia de los rojiblancos, ha disputado hasta el momento 29 encuentros ligueros, con 3 goles en su casillero y 7 asistencias que le sitúan cómo líder en el apartado de servicios de gol del equipo antes del parón competitivo.

Una pausa que el rojiblanco afronta entre el ocio y las obligaciones marcadas por el preparador físico del equipo. "Mínimo una hora de ejerciocio al día, dependiendo de lo que nos mande Fran Albert, que se lo esta currando mucho. Así que trabajando a tope para perder lo menos posible. También me ayuda mucho a despejarme y airear un poco de todo", apunta.

El ocio, al contrario que varios de sus compañeros de vestuario, no pasa demasiado por los videjuegos. "Dedico algo más de tiempo al móvil. Nunca fui muy de Play", reconoce. Las series y la cocina, "me gusta bastante, son varios años viviendo solo y hay que adaptarse. Me gusta aprender y seguir alguna receta", señala como ocupaciones en las que consumir los días mientras regresa el balón.

