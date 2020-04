Rónald Gómez: «Mi sueño es entrenar al Sporting»

0

La Voz de Asturias David Acebal

14/04/2020 23:29 h

Era la bala. Rónald Gómez forma parte de una larga lista de foráneos fugaces que vistieron los colores del Real Sporting de Gijón. El otrora delantero dos veces mundialista hace carrera en los banquillos al otro lado del fútbol de primera línea. Desde Guatemala, dónde dirige al conjunto del Malacateco, el internacional costarricense repasa con La Voz de Asturias la situación actual del país centroamericano y sus recuerdos en rojiblanco.

-¿Qué es de Rónald Gómez?

"Resido en Malacatá, Guatemala, dónde ejerzo de técnico del club local, el Malacateco. Ya llevo seis temporadas en el país, sumando experiencias en los banquillos. Este es un club pequeño, que en mi etapa anterior llegó a las finales, salimos subcampeones. La afición y la directiva están ilusionados con mi trabajo y pese a haber tenido la posibilidad a final del último campeonato de ir a dirigir a Costa Rica, acá me hicieron una buena oferta y decidí quedarme para seguir superando retos".

-¿El coranavirus también les ha afectado?

"Sí, es una calamidad mundial. Acá el fútbol también está parado, no se sabe si va a comenzar de nuevo. Es cierto que en el país no hay muchos casos de enfermos, pero cada día se van sumando más. Las autoridades han decretado el estado de cuarentena, con toque de queda de 4 de la tarde a la 4 de la mañana. Son momentos complejos pero somos conscientes de que hay que cumplir con todas las medidas que se nos imponen, más viendo cómo están la cosas en países como España o Italia".

"En lo personal, nos mantenemos a resguardo, más complicado es en la faceta de entrenador. Uno trata de mantenerse trabajando desde casa y tratando de supervisar los entrenamientos de los jugadores, pero sin grandes medios es realmente difícil. Tampoco está permitido salir a correr, ni hacer ejercicio en la calle, las leyes son estrictas y el ejército controla las calles con mano dura".

-¿Qué recuerdos tiene de su llegada a Gijón?

"Cuando llegué tenía apenas 21 años, era mi primera experiencia en el extranjero. Lo recuerdo como una experiencia buenísima, quizá no tanto en lo futbolístico, aunque en lo poco que me dieron oportunidad creo que demostré que merecía más minutos. El técnico, Benito Floro, consideraba que yo era joven y quería llevarme poco a poco. A Floro los resultados no le acompañaron y después vino Montes, que en paz descanse, él le dio más preferencia a la gente de la casa y eso me perjudicó un poco".

-¿Cómo se gestó su fichaje?

"En ese tiempo yo llegaba de quedar máximo anotador de Costa Rica con Alajuelense y tenía varias ofertas, principalmente de Colombia, de Independiente de Medellín, de Nacional, pero la posibilidad de ir a la liga española me seducía muchísimo. Era y es la número uno del mundo. Vinieron dos dirigentes a negociar y cerramos el traspaso en 200 mil dólares, una cantidad realmente importante para el fútbol de mi país en aquel momento. Yo me unía a un proyecto increíble por 5 temporadas".

-Un compromiso que no estuvo ni cerca de completar

"A mi llegada a Gijón me impresionan mucho las instalaciones de Mareo, la forma de trabajar, la ciudad. Todo era un sueño. Me fui amoldando a la institución y al tipo de juego, mucho más rápido que el que yo estaba acostumbrado. Pero es cierto que el entrenador tenía una presión grande, y yo una dura competencia con Julio Salinas o Yekini, dos jugadores internacionales, de alto nivel. Yo era un desconocido y no es fácil para un entrenador tomar ese tipo de decisiones. Son cosas que uno no termina de entender cuando es futbolista, pero ahora que lo veo desde el lado de gestor de un vestuario, me doy cuenta que ese tipo de operaciones llevan un proceso".

"Yo había firmado por 5 temporadas, no es fácil adaptarse a una liga nueva, como era mi caso. Vemos muchos futbolistas a los que les cuesta encontrar su mejor versión varias temporadas. A mí no se me dio esa posibilidad de estar dos o tres temporadas y esperar mi momento. El segundo año me voy cedido al Hércules, allí estábamos haciendo una buena campaña, hubo muchos problemas financieros, cambio de entrenador y me afectó en el rendimiento. En mi tercer año en Europa, ya desvinculado del Sporting, las cosas me comenzaron a salir, ya tenía mucha más experiencia. Era el año que pienso que debería haber estado en Gijón. De haber tenido algo más de tiempo de adaptación que que podía haber dado mucho rendimiento"

-¿Mantiene algún vínculo con Gijón o con el equipo?

"Yo siempre lo sigo al Sporting. Estoy pendiente de los resultados, trato de ver si hay posibilidad de seguir algunos de sus partidos por internet, o por televisión. Es parte de mi vida futbolística y lo recuerdo de la mejor manera posible. Uno tiene anhelos la verdad. Una de mis aspiraciones es poder llegar a dirigir al Sporting, ya estuve en la institución, me encanta la ciudad. Mi sueño es tener la oportunidad de entrenar en Europa y poder llegar a dirigir al Sporting, que es un equipo que uno lleva en el corazón.

-¿Se ve capacitado realmente para un banquillo como el del Sporting?

"Soy consciente de dónde estoy, pero voy poco a poco. En la carrera de entrenador uno sabe que tiene que ir evolucionando conforme va cambiando de países y de ligas. Ahora estoy en Guatemala, una competencia dura, pero mi aspiración es ganarme la oportunidad de saltar a una liga mejor, ir quemando etapas, hasta estar preparado para llegar a Europa. He podido viajar a España y conocer los métodos de equipos como el Real Madrid, el Valencia o el Levante, uno siempre se está formando, preparando y con confianza en un futuro mejor. Ojalá ese futuro mejor pueda llegar, para mí y para el Sporting".

