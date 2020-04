El Sporting convoca a 6 guajes del filial para el regreso

0

La Voz de Asturias A.V.M.

23/04/2020 15:09 h

Los jugadores del Real Sporting de Gijón tendrán que firmar un consentimiento especial para hacerse los test del coronavirus que facilitará LaLiga. De este modo, los médicos rojiblancos podrán eludir una eventual responsabilidad ante un posible contagio posterior, ya que no existirá el riesgo 0 en este tipo de enfermedad, al no existir una vacuna. Se trata de un procedimiento habitual en este tipo de casos, que será extensible a todos los deportes profesionales que regresen a su actividad.

En ese sentido, LaLiga ya ha solicitado al Sporting un listado con las personas que deberán someterse a estos controles entre los días 28 y 29 de abril, de cara al posterior regreso a los entrenamientos en Mareo, una vez que el CSD ya ha dado el visto bueno por parte del Gobierno a este tipo de procedimiento, a la espera de concretar la fecha exacta de los primeros ejercicios sobre el verde gijonés, que apuntan a la segunda semana de mayo. En el citado listado para el regreso a los entrenamientos se encuentran hasta 6 jugadores del Sporting B: Christian Joel, Benítez, Gragera, Bogdan, Berto y Gaspar Campos. Cabe recordar que el regreso del filial se encuentra en el aire, ya que todo apunta a que no jugarán más partidos de Segunda B hasta la temporada que viene, de modo que Djukic no podría llamar a otros futbolistas del filial durante esta fase de entrenamientos, dado que no estarán en forma al no entrenarse con Samuel Baños, ni habrán superado el mismo protocolo previo que sus compañeros.

En un primer momento se iban a realizar las test de forma diaria durante la fase de entrenamientos, pero finalmente se harán unas dos veces por semana, según se informó ayer a los médicos, así como se harán pruebas de otro tipo para conocer qué futbolistas son ya inmunes al virus, lo que facilitará la convivencia en la concentración de 15 días que se realizará en un hotel asturiano durante la nueva pretemporada rojiblanca destinada a regresar a los terrenos de juego. No obstante, este último aspecto todavía no ha sido concretado al 100%, si bien es cierto que en estos momentos, Mareo no cuenta con una residencia capaz de cumplir el protocolo, por ejemplo a la hora de ofrecer una habitación individual para cada persona.

Por otra parte, el Sporting contará con un inspector de la patronal que controlará el buen seguimiento del protocolo por parte de la SAD.

