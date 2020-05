Djukic y Rico, en contacto continuo

0

18/05/2020 14:17 h

Miroslav Djukic, técnico del Real Sporting de Gijón ha valorado la actualidad de los rojiblancos al término de la jornada de trabajo en Mareo. Estas fueron sus declaraciones:

"Veo que el equipo ha trabajado bien durante el confinamiento, han venido bien, con ganas. En la fase de trabajo individual vi a la gente con ganas, con buen trabajo y ahora entramos en la fase de grupos. El equipo no ha perdido el tiempo y entramos bien".

"El confinamiento se hizo largo y aburrido para los que estamos siempre en movimiento. Hemos cumplido lo que teníamos que hacer y ahora estamos con muchas ganas que vuelva a rodar el balón".

"Lo primero ahora es trabajar los conceptos ofensivos y defensivos, recuperar y reforzar lo trabajado anteriormente, durante el confinamiento les hemos mandado vídeos para reforzar esos conceptos. Ahora hemos hecho grupos equilibrados con 4 defensas, 3 mediocentros y 1 delantero, para poder trabajar los aspectos defensivos y ofensivos".

"En Segunda deciden los detalles, no hay que ir lamentándose por la situación, si nos ha pillado en buen o mal momento. Nosotros no empezamos de cero, vamos añadiendo cosas al anterior trabajo. Hemos aprovechado bien todo lo que se podía trabajar en el confinamiento. Hay que entrar fuerte en estos once partidos, no está nada decidido, ni lo de arriba ni lo de abajo. Hay que ir partido a partido, pero podemos hacer cosas muy bonitas".

"He hablado tanto con Torrecilla como con Rico. Miguel ha salido, lo normal para que le de tiempo a configurar la plantilla al nuevo director deportivo. Todo ha sido amistosamente, se ha arreglado bien. Ha sido siempre un señor, trabajando bien para el club".

"Con Javi Rico hemos hablado, estamos en todo momento en contacto. Hablando como están transcurriendo las fases de entrenamiento, como están los jugadores. Estamos en contacto continuo. Aún no hemos tocado el tema del futuro por ahora".

"Ahora aumenta la importancia de la plantilla. En mes y medio tenemos 11 partidos, habrá partidos cada 3 días. Todo el mundo va a tener sus oportunidades, tendremos que hacer rotaciones y todos tienen que estar preparados. Es muy importante la plantilla. No temo nada, pienso que estamos bien y la gente está trabajando con ganas y muy positivos. Estamos en la lucha por todo y depende de nosotros ver porqué queremos luchar. Es una plantilla con la que es muy fácil trabajar, con mucha predisposición en todo momento".

"Seguramente que al jugar a puerta cerrada no habrá las ventajas que supone jugar ante tu afición, pero todos estaremos igual, nadie tendrá a sus aficionados. Hay que tener tu concepto de fútbol e irlo llevando desde el minuto 1 al 90. Antes tampoco nos importaba dónde jugamos, ahora menos, porque dará lo mismo jugar en tu campo que fuera. Se va a oír todo, son unas sensaciones muy raras. Yo jugué dos partidos sin aficionados y resulta extraño, pero vamos a adaptarnos, parece un entrenamiento pero hay que adaptarse rápido, los tres puntos valen lo mismo en un campo con público que sin público".

