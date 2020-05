Clemente: «Volvería a entrenar al Sporting»

0

La Voz de Asturias

28/05/2020 16:45 h

El ex del Real Sporting de Gijón se pasó por el programa de Bea Otero en RPA, Tiempo Añadido, donde realizó las siguientes declaraciones:

"Estoy en la fase bien. Haciendo vida de medio jubilado"

"El fútbol alemán no me interesa para nada, vamos a ver ahora el fútbol nacional"

"Luis Enrique me quiere mucho, fueron 6 años en la Selección con él. Yo le defendía, él era suplente de Michel en el Madrid y tuve que aguantar mucho, había mucha presión para que jugase uno de la Quinta del Buitre. El problema lo tenía el Madrid por hacerlo al revés"

"En ciertos partidos la grada exige una dinámica diferente. Sin público la única exigencia es la del entrenador y los alemanes no gritan mucho, conmigo sería diferente.Tiene que ser una gozada gritar y que te escuchen todos los jugadores. Hemos visto muchas victorias visitantes"

"El fútbol alemán ha dejado un poco su estilo y no me gusta mucho el nuevo"

"Tardaría 10 minutos en aceptar una oferta, igual más si es fuera. Si fuese de Asturias tardo 3 horas y media, lo que tarde en llegar. Si tengo una oferta lo que hago es entrenar"

"Sí, volvería a entrenar al Sporting, me lo pase muy bien. El problema es que vas al Sporting en una situación X y no has hecho el equipo, ni has potenciado la zona que quieres. Me han tratado muy bien, salvo el problema del periodista. La entidad y el público muy correctos. Se peleó hasta el final, se peleó a pesar de las limitaciones"

"Tebas gana 2 millones al año y sus socios cobran comisiones por la televisión, mientras saque dinero para los equipos seguirá"

"Rubiales está preocupado por su renovación, se juega mucho dinero y quiere quedar bien con todos"

"Muchos jugadores no quieren jugar para que se cancele la liga y no haya descensos. Cada uno mira por su interés"

"El Sporting tiene un público caliente y eso da mucha fuerza, el Sporting sale perdiendo con la puerta cerrada"

"Esto va a ser como una pretemporada con partidos oficiales. Habrá que ver cómo dosificar a los jugadores para mantener un alto nivel en todos los partidos"

"España está en un cambio de ciclo. Luis Enrique tiene todo el año para preparar la Eurocopa"

"La suerte existe en todo. Hasta Messi falla penaltis"

"A ver si el Sporting asciende a Primera división"

