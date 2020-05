El Sporting negociará con los abonados que reclamen la devolución

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias D.A.

29/05/2020 14:51 h

(Avance)

La resaca de las propuestas de compensación del Real Sporting de Gijón a sus abonados por la imposibilidad de asistir a El Molinón obliga a tratar de aclarar el malestar surgido entre los aficionados. El Consejero Ramón de Santiago, en declaraciones a Radio Marca Asturias, insistía en el escrupuloso cumplimiento de la normativa. Estas fueron sus declaraciones:

"La situación generada por la pandemia ha causado perjuicios económicos al 99% de las empresas españolas y el Sporting no es ajeno a ello. Estamos sin ingresos desde febrero. El adoptar estas medidas no tienen la repercusión económica que algunos le quieren dar. Entendemos que es lo que requiere la empresa. Se han tomado medidas drásticas internas y hacer ahora mismo el desembolso del 23,8% de los abonos sería algo que haría mucho daño a las arcas del club y conllevaría tomar otra serie de decisiones que pueden perjudicar a la masa laboral del club o la plantilla, que entendemos deber ser lo más competitiva posible para conseguir nuestros objetivos deportivos"

"El Sporting se acoge extrictamente al Real Decreto 11/2020, modificado con el 15/2020. El club hace una propuesta a sus abonados, conforme con la capacidad que se tiene ahora mismo para atender esa contingencia que ha surgido por causas ajenas a todos. Ahora se abre un periodo en el que el abonado, o consumidor, debe decidir. Si no está de acuerdo se puede acoger al procedimiento que recoge la norma y si desea la devolución de su dinero, se abrirá un periodo de 60 días en el que habrá que hablar con él".

"No puede ser de otra manera, el ánimo del club es conciliar, es lo que dice la norma. Se hablará con el socio y seremos sensibles. Si llega un abonado y nos dice que ese dinero le hace falta para comer, el Sporting por supuesto que será sensible a esa situación".

"El abono del Sporting tiene un precio medio de 180 euros más IVA. El 23,8% son 42,84 euros. Se ha ofrecido una alternativa de hasta el 20% que supone 36 euros. Hasta ahora en el club se han recibido 7 llamadas y 12 correos electrónicos"

"La diferencia del 20% al 23,8% estamos hablando de una diferencia de aproximadamente 164.000 euros. Se ofrecen en las propuestas de renovación, dos días del club, que suponen unos 200.000 euros para la entidad, ya estamos por encima. Un partido de play off, unos 120.000, los partidos del B, unos 170.000 euros. Entendemos que hay unas prestaciones accesorias, que se valoran económicamente, de ahí viene la diferencia en los porcentajes. A la hora de calcular los porcentajes se ha tenido en cuenta que uno de los partidos era el derbi".

"He escuchado y leído, que había obligación de devolver el dinero, pero aún no he escuchado a nadie que cite el artículo o la norma en base al cual la propuesta del Sporting no sea legal".

"A lo mejor tendríamos que haber cuidado algún detalle en el comunicado que se nos ha escapado. No se iban a diferenciar mucho pero igual sí algún aspecto podríamos haber tocado algo más la sensibilidad".

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.