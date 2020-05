Los canales que televisarán al Sporting

0

31/05/2020 15:29 h

Con el mes de junio a la vuelta de la esquina, las plataformas de televisión de pago ya se preparan para el regreso de la competición liguera a sus canales a mediados de mes.

Los aficionados del Real Sporting de Gijón tendrán cuatro opciones para ver los partidos Orange, Jazztel, la plataforma online Mi Tele Plus de Mediaset y Movistar, la única que asegura ver todos los encuentros rojiblancos, ya que 2 partidos por jornada serán televisados por su canal exclusivo Vamos, que también se puede localizar en su plataforma de pago online Movistar Lite, si no eres cliente de Movistar en tu hogar, aunque no incluirían los otros encuentros restantes.

Cabe recordar que los bares y restaurantes tendrán otro tipo de operadores y precios, ya que LaLiga vende dichos derechos de televisión de un modo separado al resto de aficionados. En ese sentido, las residencias de ancianos se podrán suscribir a estos canales de forma gratuita. Por otra parte, se antoja como poco viable que existan pantallas gigantes en lugares públicos para la afición sportinguista, tanto a nivel sanitario como de gastos, puesto que sus derechos de televisión son mucho más costosos que una simple suscripción individual.

Los residentes fuera de España podrán ver los partidos gratis desde el canal de Youtube de LaLiga para Segunda división, salvo en aquellas zonas donde exista un canal de televisión de pago que haya adquirido sus derechos.

Los canales

#Vamos de Movistar televisará 2 partidos por cada jornada de Segunda en exclusiva. A su vez, el canal LaLiga 2 que sustituyó este año al canal LaLiga123, televisa el grueso de la jornada en las anteriormente citadas plataformas, mientras GOL seguirá emitiendo 2 partidos de forma gratuita en cada jornada.

