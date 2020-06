Djukic: «Estamos bien, no renunciamos a nada»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias D.A.

12/06/2020 14:07 h

Miroslav Djukic, entrenador del Real Sporting de Gijón, ha analizado el reestreno del conjunto rojiblanco en LaLiga. Estas han sido las declaraciones del técnico rojiblanco en la previa del duelo frente al Deportivo en Riazor:

"El equipo está preparado para empezar la competición. Estamos bien, no tenemos ninguna excusa, vamos a competir. El equipo ha trabajado bien, estoy muy contento con el grupo"

"Está todo abierto, estamos en una posición con todo abierto y por eso vamos a ir partido a partido. No renunciamos a nada y la propia competición nos dirá de qué somos capaces. Iremos primero a la Coruña para ver dónde estamos y qué podemos hacer"

"Veo bien tener una plantilla amplia y poder convocar a casi todos los jugadores, esto te beneficia porque todos los futbolistas están con interés porque pueden participar. Los 5 cambios está muy bien, te da un abanico más amplio para ir cambiando, rotando al equipo y sobre todo con este número de partidos que tenemos lo veo esencial"

"Todos, excepto Aitor y Bogdan están preparados y con opciones de jugar"

"La opción de la vuelta del público sería una excelente noticia, hay que ir poco a poco recuperando la normalidad, y la normalidad es fútbol con público"

"Echar cuentas es muy difícil y por eso hay que ir partido a partido. No sé cuántos puntos van a ser suficientes ni para mantenerse ni para subir. Por eso hay que ir guiándose por cada partido y las sensaciones que de el equipo"

"Estamos viendo que esto de que no haya público iguala los partidos, entonces los equipos de casa no tienen estas ventajas que tenían antes. Riazor es un campo que aprieta mucho con su público y que no tengan este apoyo es importante y estaremos en las mismas condiciones sin público. Para mi siempre es especial jugar en Riazor, en una ciudad donde he pasado años maravillosos y para mi siempre es bonito volver a La Coruña. Es una ciudad que quiero mucho, estoy muy feliz cuando voy a La Coruña"

"El Deportivo es un muy buen equipo, pero nosotros también lo somos. Vamos queriendo mostrar a nuestra afición qué es lo que podemos optar este año. Vamos a ver si somos capaces de crear ilusión en nuestra afición. El Dépor es un bloque de mucha calidad, un equipo que trabaja bien en el aspecto defensivo, replegado atrás, no te presiona mucho arriba, defiende muy bien y sale rápido a las contras. Tiene muchísima calidad y un juego posicional muy bueno, llega bien por las bandas, con muchos centros laterales. Es un equipo muy bien trabajado y muy bien hecho"

"Con Javi Rico tengo conversaciones diarias. Una relación normal entre un entrenador y un director deportivo. Hablamos todos los días del equipo, intentando que esto funcione de la mejor manera posible"

"El ritmo de la competición irá marcando las rotaciones. Es evidente que el número de partidos va a obligar a hacer cambios para que los jugadores no se sobrecarguen. Hay que ir mirando bien, rotando bien para que los jugadores no se lesionen. Hay muchos partidos y poco tiempo para recuperar"

"Oportunidades van a tener todos y tendrán que estar preparados para aprovecharlas. Nosotros no miramos la edad, miramos la capacidad de cada uno y lo que pueden dar. Si es joven o mayor no importa, lo hace el rendimiento"

"Aitor está descartado para Coruña, a partir de ahí creo que ya podrá estar con nosotros. El pronóstico de Bogdan es más reservado y habrá que esperar un poco más"

"Es muy importante empezar bien, quedan pocos partidos te dará confianza"

"Gaspar es un jugador que tiene mucha capacidad de trabajo, de sacrificio. Un futbolista que entra bien por la banda, se asocia por dentro. Nos hemos fijado en su fútbol y en este mes de trabajo nos ha confirmado lo que pensábamos de él"

*El sistema de comentarios se encuentra más abajo de lo habitual, disculpen las molestias.