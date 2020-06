El Sporting valora el «fichaje» de Pablo García

0

17/06/2020 16:36 h

En la previa del desplazamiento del Real Sporting de Gijón a Alcorcón el técnico Miroslav Djukic ha repasado la actualidad rojiblanca y respondido a las cuestiones de los medios de comunicación. Estas han sido sus declaraciones:

"Está abierto todo, tanto por arriba como por abajo. Tenemos todas las opciones y he repetido en muchas ocasiones que nosotros no renunciamos a nada, vamos partido a partido y vamos a intentarlo todo"

"Marc Valiente no tiene ningún problema físico. Con Damián estamos contentos porque no tiene ninguna rotura, pero tiene una elongación de los ligamentos del tobillo y ya veremos con el doctor cuánto durará su baja"

"Haremos rotaciones las que consideremos oportunas, ni muchas ni pocas"

"Ante la falta de gol estamos trabajando todos los días para que marquemos. Trabajamos acciones combinativas en ataque, pero es un poco una cuestión de confianza de los delanteros, que empiecen con una buena racha, se soluciona así. Mientras tienen que seguir trabajando y peleando, los goles llegarán"

"Los titulares de Riazor están todos en buenas condiciones, o sea que todos quieren repetir en el equipo. No es la primera vez que se juega cada tres días, los equipos que juegan en competiciones europeas siempre lo hacen, así que hay que acostumbrarse, adaptarse y hacer las rotaciones oportunas"

"El equipo está funcionando bien defensivamente y es evidente que tenemos que mejorar en el aspecto ofensivo. Somos conscientes y lo estamos trabajando, esperamos que los goles llegarán"

"No me preocupa tener un día menos que el Oviedo para preparar el derbi. Me preocupa que mi equipo esté bien y entremos bien al partido, pero primero vamos a pensar en el Alcorcón"

"El Alcorcón es un equipo que juega muy bien, que fuera de casa funciona de maravilla y ha conseguido muchos puntos. En casa tiene más dificultades, donde tienen que llevar el peso del partido. Es un equipo bien trabajado, equilibrado. Nos espera otro partido duro, difícil, disputado, pero vamos con nuestras opciones, somos el Sporting y creemos en nuestras posibilidades"

"Guille Rosas es un chaval joven que está luchando, peleando, trabajando para mejorar. Estando con nosotros es un premio y signifca que está haciendo un buen trabajo. Tiene que seguir peleando, sus oportunidades llegarán"

"Pablo García no está con nosotros, está trabajando con otro grupo por si le necesitamos. Es un jugador con muy buena proyección, como Guille, tiene que seguir trabajando y haciendo lo que sabe"

"Fuera de casa intentamos ser un equipo equilibrado, pero a veces no salen las cosas. Es evidente que en este momento el equipo defensivamente funciona de maravilla, tenemos que mantener este aspecto e intentar mejor el aspecto ofensivo"

"No creo que los suplentes que no jugaron en Riazor se sintieran molestos".

