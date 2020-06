Carta de despedida de «Toquero» en el Sporting

0

26/06/2020 14:20 h

El Real Sporting de Gijón sigue trabajando en la planificación del nuevo filial de Samuel Baños y entre sus futbolistas no estará el delantero Alejandro Montes "Toquero".

El pichichi juvenil de la pasada temporada se desliga de Mareo después de un primer tramo de campaña cedido en el Caudal y una segunda parte en el Sporting B, donde ocupó el lugar de Bellini sin disfrutar de gran continuidad. El punta marcó 25 goles en División de Honor Juvenil, seguido por los 23 goles de Álex Cano en el Rayo Vallecano. Una llamativa salida, al igual que la de Jordi Pola en la zaga, a las que se suman las de Mathe y Juanma.

El futbolista ha publicado la siguiente nota de despedida

"Todo sueño de niño que le guste el fútbol es poder jugar en el equipo de tus amores y yo, por suerte, lo he podido disfrutar durante 4 años.

Tiempo en el que he conocido gente muy especial que se han convertido en grandes amigos, compartiendo miles de entrenamientos, partidos y sobretodo anécdotas que quedaran para siempre. Dar las gracias a todos los médicos, fisios, entrenadores, preparadores físicos y todos los empleados del club que me han ayudado a crecer como futbolista y sobretodo como persona. Ahora toca emprender un nuevo camino con las mismas o incluso mas ganas e ilusión. Espero que no sea un adiós sino un hasta pronto, Puxa Sporting!"

