Carta de despedida de Espeso en el Sporting

28/06/2020 11:58 h

El Real Sporting de Gijón confirmaba días atrás la salida del lateral izquierdo rojiblanco, Berto Espeso, que sale de Mareo tras pasar 17 años de formación. El zaguero finalizó su contrato este mes de junio.

El asturiano ha escrito la siguiente nota de despedida:

"Siempre he deseado que este día nunca tuviera que llegar, pero el fútbol tiene estas cosas y, después de 17 años, toca poner punto y final a esta etapa.

Desgraciadamente, digo adiós a mi casa y a mi equipo. Y quiero dar las gracias, en primer lugar, a todos y cada uno de los compañeros, entrenadores, fisios, médicos, utilleros, directivos, el personal de limpieza y cocina.... Por todo lo que me han ayudado, ya que todos han formado parte de mi formación como futbolista y, sobre todo, como persona. Me siento privilegiado de poder haber defendido este escudo por toda España. El escudo del equipo del que soy desde pequeño, el que llevó defendiendo desde que entré en Mareo con tan solo 5 años y el escudo por el que he luchado hasta los 22, habiendo cumplido uno de mis sueños: debutar con el primer equipo del Real Sporting de Gijón.

Hoy nuestros caminos se separan pero ojalá puedan unirse en un futuro. Gracias a toda la gente que me ha apoyado durante todos estos años. Desde ahora no defenderé el escudo en el campo pero sí desde la grada porque nací sportinguista y así moriré. PUXA SPORTING SIEMPRE!!!"

