Pedro: «¿Mi futuro? Cuando acabe la temporada ya se verá»

11/07/2020 14:12 h

Con el Real Sporting de Gijón preparando la antepenúltima cita liguera del curso, ha sido Pedro Díaz el encargado de repasar la actualidad rojiblanca en la sala de prensa de Mareo. Estas fueron las declaraciones del centrocampista:

"No me gusta hacer balance de la temporada cuando aún no ha terminado, quedan tres partidos importantes y cuando acabe miraré como fue la temporada. Me gusta mirar en corto plazo, seguir aprendiendo de los veteranos del equipo y seguir sumando experiencia"

"No creo que la temporada sea un fracaso, yo personalmente aprendí muchas cosas durante esta temporada. Es verdad que no salieron las cosas como queríamos, no tuvimos suerte de cara a gol, pero defensivamente estuvimos increíblemente bien".

"La Segunda está muy igualada. Es difícil sumar siempre fuera de casa, no es que a nosotros se nos complique sumar tres partidos seguidos, le ocurre a cualquier equipo de la categoría. Cuando juegas con equipos de abajo no te puedes relajar"

"No creo que faltara ambición en Albacete. Competimos bien, de cara a gol no tuvimos suerte, defensivamente estuvimos bien colocados. En la primera parte hubiéramos hecho un par de goles más con acierto. Fuimos con la mentalidad de llevarnos los 3 puntos"

"De una posible ampliación de contrato, hasta que acabe la temporada no me gusta estar pensando en otras cosas. El posible interés de clubes extranjeros lo tomo como un plus, como que estoy haciendo bien el trabajo. Ahora, disfrutar los tres partidos que quedan y luego ya se verá"

"Apesar de las molestias intento estar al cien por cien disponible para el equipo y el míster, he trabajado mucho con el preparador físico. La confianza de Djukic me ha ayudado, es lo que me hizo dar el cambio y estar tranquilo en el campo".

