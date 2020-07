Djukic: «Mi continuidad en el Sporting no depende de mi»

0

La Voz de Asturias D.A.

12/07/2020 13:40 h

En la previa del antepenúltimo encuentro de la temporada y sin grandes objetivos a la vista, Miroslav Djukic, técnico del Real Sporting de Gijón, analizaba en sala de prensa el momento de los rojiblancos antes de medirse al Málaga en El Molinón. Estas fueron sus declaraciones:

¿Resuelta la permanencia?

"No doy nada por resuelto. En el fútbol y en la vida hay que tratar de hacerlo bien. Este partido hay que jugarlo, no hay nada decidido ni por abajo ni por arriba, entonces vamos a intentar ganar este partido y luego veremos para lo que estamos"

Su futuro en el club

"Yo sigo haciendo mi trabajo y luego no depende de mi la continuidad. Intento hacerlo lo mejor posible, honradamente terminar la temporada y luego hay otra gente que tiene que decidir"

"La moral del equipo está bien, son conscientes de que están dando todo, haciendo bien las cosas, aunque a veces no salen. Yo estoy muy contento con el equipo, lo que están dando y como están jugando los partidos"

Pobres resultados equipos zona baja

"Hay mucha igualdad en esta liga, por eso no se han logrado resultados con los equipos de abajo. Lo hemos visto ayer. El Cádiz tiene que ganar y no lo hace. El Huesca tiene que ganar y no gana. Hay muy poca diferencia entre los que están luchando por subir a Primera y los que luchan para no bajar a Segunda B. Hay mucha igualdad y en la mínima que te sales del guión, pierdes el partido"

El rival

"El Málaga es un muy buen conjunto, defensivamente poderoso, muy duro, muy difícil de hacerle goles, sus partidos son de pocos goles. Nos espera un partido durísimo, hay que trabajar los 90 minutos, no perder la paciencia. Es una partida de ajedrez, donde tácticamente hay que estar bien posicionados, no perder la compostura ni la paciencia. Un partido durísimo"

Posible entrada de los canteranos en el equipo

"Por ahora no están decididos los objetivos y las prioridades siguen las mismas"

Objetivo personal próximas jornadas

"Mi objetivo personal es ganar el siguiente partido contra el Málaga"

