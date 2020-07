Djukic: «Si siguiera lo primero que haría sería renovar a Molinero y Damián»

0

16/07/2020 14:35 h

Con la penúltima cita del curso a la vuelta de la esquina, aferrado a la ecuación de cuarto grado como aliento para la lucha, Miroslav Djukic, técnico del Real Sporting de Gijón, analizaba en sala de prensa el momento de los rojiblancos antes de medirse al Extremadura en el Francisco de la Hera. Estas fueron sus declaraciones:

Contactos para renovar

"No ha habido ningún contacto sobre la renovación"

"No me pertenece a mi valorar. Estoy orgulloso por el trabajo hecho por el equipo. Muy contento con las sensaciones, los puntos conseguidos y el rendimiento del equipo"

Respaldo del vestuario

"Siempre me he sentido respaldado por el vestuario, hubiera sido imposible conseguir lo que hemos conseguido, la mejoría del equipo, de las sensaciones, que el equipo juega como nosotros queremos. Estoy muy contento, es un vestuario con muy buenos profesionales"

"No tenemos ninguna presión, nunca hemos estado en play off, así que no tenemos nada que perder. Vamos a por el partido, lo demás no depende de nosotros"

El rival

"El Extremadura será muy complicado, lo hemos visto contra el Deportivo. En esta liga hemos visto muchos casos, el Racing ganado al Huesca... aquí las diferencias son mínimas y si no entras con la debida intensidad en un partido es imposible ganarlo"

"Es un conjunto muy bueno, difícil de ganar, buscará sus oportundidades defendiendo bien y saliendo a las contras. La clave estará en la paciencia, en no permitir salidas a la contras, no perder el balón en zonas que no toca, entrar por fuera y estar sólidos atrás"

"Creemos que si ganamos los partidos que quedan todo es posible"

Plantilla si siguiera

"Lo primero que haría sería renovar a Molinero y a Damián, son piezas muy importantes. En este equipo hacen falta muy pocas cosas que reforzar"

Contactos con el club

"No he tenido contactos sobre la renovación. Sigo haciendo mi trabajo sin mirar a otras cosas"

Canteranos

"Hay muchísmos canteranos en el equipo. En estos 6 meses hemos puesto, pero no es fácil entrar y ser titular indiscutible en este equipo. Otros jugadores más consagrados lo han conseguido, pocos han sido indiscutibles. Tienen que seguir peleando, pero pienso que hemos dado cancha a muchos jugadores jóvenes en estos 6 meses"

"Pienso que este equipo tiene mucho margen de mejoría. Defendemos extraordinariamente bien, nos falta ser mejores en el ataque, pero esto viene también con la confianza. En el momento que llegamos no estaba en un nivel muy alto y cuando no hay confianza puedes pedir lucha, pelea, entrega, apretar, presionar, pero luego este equipo tiene mucho margen de mejora"

Rumores de sustitutos

"No me molesta que se hable de posibles entrenadores. Dependo de mi trabajo, siempre hay rumores pero solo mi importa mi trabajo y estoy contento con el trabajo hecho aquí"

"Es normal que en un equipo grande como el Sporting haya una exigencia máxima. Cuando empieza la temporada en Segunda, todos quieren subir, hasta los equipos quieren ir a Primera y es normal que aquí las exigencias sean máximas"

Trabajo reconocido

"Nuestro trabajo está ahí, los números no los puede quitar nadie. Puedo decir misa y decir que somos unos fenómenos, pero los números dicen que hemos hecho un buen trabajo"

Falta de victorias consecutivas

"Pienso que es la situación que se arrastra. El equipo ha sido hecho para subir y se ha encontrado luchando por no bajar. Esa situación pesa un poco y el equipo no se ha podido quitar ese lastre para jugar con más tranquilidad y desahogo. Pienso que ha pesado mucho"

Vuelta de Bogdan y Hernán

"Se han recuperado y me alegro de su vuelta, pero se han caído Borja y Salvador, lo que demuestra lo duro que ha sido el calendario. Lo más importante es la grandeza de esta plantilla, que entre quién entre no se resiente"

Seis jugadores con ficha del filial

"Estaremos pendientes para no hacer alienación indebida. Si tenemos que mirar esto igual no es la verdad que hay ausencia de canteranos. Estará Mario pendiente"

