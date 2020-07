El Sporting necesita vender para fichar

0

27/07/2020 22:26 h

El Real Sporting de Gijón comienza la temporada con una bajada en el tope salarial que ronda los 8 millones, haciendo una comparativa con la cifra concedida por LaLiga en febrero, realizada de cara al cierre de la pasada campaña.

No obstante, la cantidad destinada al presupuesto deportivo se encuentra en constante actualización en función de los ingresos y gastos reales, que son sometidos a una comparación con la previsión entregada meses antes. Incluso desde el cierre del mercado de verano hasta llegar al de invierno se pueden ver incrementos de hasta 2 millones de euros, que generalmente son procedentes de algún traspaso, la aparición de un nuevo patrocinador, una buena campaña de abonados o un porcentaje de una ampliación de capital; o bien por una bajada en los gastos de la entidad.

En ese sentido, el Sporting se ha visto lastrado estos años por sus mayores costes estructurales a nivel de empleos, cantera o el mantenimiento de instalaciones frente a clubs más modestos como puede ser el Fuenlabrada, pero beneficiado por la mayor venta de abonos -esta campaña es una incógnita- y los traspasos que ha ido realizando anualmente. Este verano son varios los futbolistas con cierto cartel en el zoco veraniego, Pedro Díaz, Manu García, Diego Mariño, Cristian Salvador, Nacho Méndez, Aitor García y Uros Djurdjevic son los principales nombres por los que se esperan recibir ofertas, siendo los de Salvador y de Aitor los más activos en el pasado mes de enero. También se debe reseñar que el citado zamorano y el mediocampista de Luanco finalizan contrato en 2021, lo que también podría condicionar su escenario.

Como resulta evidente, el Sporting tiene en estos momentos unos números negativos y LaLiga ofrecerá discrepancias a la hora de inscribir a nuevos futbolistas hasta que no regule su situación, como se ha visto otros años con rivales de Segunda división que no pudieron usar a dichos hombres en las primeras jornadas, o que incluso fueron liberados de su acuerdo después de ser presentados por no contar el visto bueno de la patronal. Uno de los ejemplos más mediáticos fue el de Okazaki, fichado por el Huesca después de pasar el verano en Málaga.

La mala clasificación, el enésimo golpe al presupuesto

El Sporting bajó del noveno al decimotercer lugar, lo que en el reparto televisivo supone una reducción de unos 500.000 euros por dicha partida respecto al año anterior. Otro varapalo para las arcas rojiblancas, ya mermadas por la crisis del COVID, entre otras cosas por perder la taquilla del derbi asturiano, la más importante del año.

