LaLiga rechaza ascender al Deportivo y al Numancia

14/08/2020 16:08 h

LaLiga rechaza una Segunda División con 24 equipos, en la que el Deportivo y el Numancia ocupen dichas nuevas plazas en lugar de la correspondiente en la categoría de bronce.

Así se lo comunicó a la Federación Española de Fútbol este viernes, alegando que perjudicaría económicamente a todos los clubes que conformarían la categoría y que, según la propia normativa del convenio de coordinación acordado entre LaLiga y la RFEF (apartado IV, punto 2), el número de equipos que ascenderán y descenderán al término de una temporada «solo puede ser modificado por acuerdo antes del inicio de cada temporada, sin poder hacerse de manera sobrevenida o posterior».

Considerando que descender a tan solo dos equipos sería modificar esta norma con carácter retroactivo y que, por lo tanto, estarían vulnerando la normativa, LaLiga ha rechazado la propuesta emitida por la Federación.

El Sporting, por su parte, promueve una liga de 22, como aseguró Javier Fernández a Marca días atrás:

"La Liga ha actuado con unos protocolos certificados por todos, y con la responsabilidad de los clubes. Lo hemos tomado con una seriedad y compromiso espectacular. No puede ser que un incidente aislado genere esta controversia en el fútbol español que no tiene sentido alguno. Desde el Sporting apoyamos desde luego la liga de 22, y no volver a errores de los años 90. Pero no por un tema económico, sino también por cuestión de integridad, de precedentes que se pueden sentar para otros finales de competición, de influencias según quién sea el reclamante...".

Por otra parte, el Real Oviedo cuenta en su club con 2 positivos por COVID, una situación que se está convirtiendo en habitual en el fútbol español. En ese sentido, todas las pruebas del Real Sporting han resultado negativas por el momento y los entrenamientos siguen su curso con normalidad.

