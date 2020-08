Mariño quiere seguir en el Sporting

0

20/08/2020 14:04 h

Avance.

Declararaciones de Diego Mariño en la sala de prensa del Real Sporting de Gijón:

"Hay que hacer borrón y cuenta nueva, oxigenar la cabeza, estoy muy, muy ilusionado”.

"Estoy muy feliz aquí y aquí quiero seguir muchos años, aunque el mercado es el mercado y la situación está como está. No pienso para nada en ello, no es algo que me quite el sueño”.

"Los entrenadores han llegado con mucha ilusión, con el deseo de aportar y de mejorarnos a todos”.

“Nos faltó regularidad, hicimos muy buenos partidos, pero luego no encadenábamos una segunda victoria y lo que tenemos ahora es que ser más constantes”.

Por otro lado, el Sporting aumenta los ejercicios con balón en su pretemporada a puerta cerrada. El club asturiano entrena desde ayer en grupo y hoy lo hace en una sesión doble, con charla técnica incluida.

El domingo será el primer encuentro amistoso y el rival será el filial sportinguista.

