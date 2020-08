El Villarreal presiona para fichar gratis a la perla del Sporting

0

La Voz de Asturias A.V.M.

27/08/2020 12:13 h

Un verano después se vuelve a repetir culebrón con los mismos protagonistas sobre el tablero, Real Sporting de Gijón, Villarreal y Christian Ferreres, uno de los mayores talentos de su generación en España -2004-.

La última batalla por la perla de Mareo tuvo triunfo sportinguista, pero el guaje cumplirá 16 años en las próximas semanas y llega la gran guerra, puesto que cualquier documento firmado con antelación resulta papel mojado a efectos legales, algo que sufren incluso los grandes clubs de España como el Barcelona y Real Madrid -el Manchester United pescará este verano de sus canteras a Marc Jurado y Álvaro Fernández con la misma estrategia-, cuyos talentos vuelan de forma habitual en dicho momento a Inglaterra, París y otros mercados emergentes.

El futbolista, cuyo hermano mayor Abraham, ex del Sporting, ya ha sido fichado por el Villarreal y acto seguido cedido al Roda de Tercera división, se encuentra de vacaciones con su familia y todavía no se ha hecho la correspondiente prueba del COVID para presentarse a sus todavía 15 años a la pretemporada del filial rojiblanco, que dará comienzo estos días en función de los resultados del coronavirus.

Desde la entidad asturiana no se tienen noticias sobre su futuro, mientras la familia Ferreres no descarta su regreso a Mareo para la temporada que se avecina una vez superadas sus vacaciones escolares. No obstante, todavía no han respondido al contrato profesional ofrecido en enero por parte del Sporting -entraría en vigor en septiembre-, que también ha apostado fuerte por su progresión a nivel deportivo a la hora de avanzar sus ciclos formativos sin que se vea estancado. Ferreres, con capacidad para jugar en cualquier puesto del frente ofensivo, no ha tenido problemas a la hora de seguir marcando goles y diferencias frente a futbolistas de mayor edad. La ilusión del Sporting pasa porque pronto lo logre también con el filial rojiblanco.

En paralelo, los informes de la Federación son muy positivos y se encuentra en el listado de candidatos para el Mundial Sub17 de 2021.

