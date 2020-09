Aitor: «No tengo la mentalidad de salir del Sporting»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias D.A.

08/09/2020 13:08 h

Apura el Real Sporting de Gijón las jornadas de trabajo en Mareo antes del estreno liguero. Aitor García ha epasado las sensaciones de los rojiblancos en la semana previa al inicio del campeonato. Estas fueron sus declaraciones:

"Es verdad que se habla mucho de un posible traspaso, pero la verdad es que yo estoy centrado aquí. Tenemos el primer partido el sábado contra el Logroñés, nos jugamos ya tres puntos y hay que tener la mente puesta en el partido. No tengo ahora mismo la mentalidad de salir del club"

"Nunca me marco cifra de goles. Es verdad que el año pasado fui el pichichi del equipo pero no significa que este vaya a serlo otra vez, ojalá, se verá partido tras partido"

"He tenido varias molestias durante la pretemporada, en el cuádriceps, pero ahora llevo dos entrenamientos completados esta semana, sin ninguno tipo de molestias y si el míster lo ve oportuno estaré disponible. Estaré al cien por cien para ayudar al equipo"

"El protagonismo uno se lo tiene que ganar. No es que quiera tener protagonismo, soy alegre, que transmite buena sensación al vestuario y quiero seguir así. Ser o no ser importante es algo que no me incumbe"

"Quedan varias semanas de mercado, está muy parado, aunque las dos últimas semanas se va a mover todo. Es verdad que yo al equipo le veo mucha ilusión, con mucha gente de abajo. Creo que es la temporada en la que he visto más ilusión desde que estoy aquí"

"El equipo tiene mucha ilusión, la gente que viene de abajo aprieta fuerte, la pretemporada que han hecho muchos de ellos sirve para que nadie se relaje. La verdad que ha mucha ilusión, el año que más ilusión tengo y eso se transmite en el vestuario y en el campo. El objetivo de un club como el Sporting sabemos todos cuál es, pero tenemos que ir partido a partido"

"No he hablado en ningún momento con el club sobre ofertas. Sólo pienso en el partido del sábado y en intentar sacar los tres puntos"

"El míster quiere que seamos muy verticales y uno de mis puntos fuertes es ese, la verticalidad, el romper al espacio. Puede que mis cualidades como extremo, con el nuevo entrenador, se puedan explotar y aprovechar al máximo".

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.