Medina saldrá del Sporting, a falta de flecos

09/09/2020 23:10 h

A la espera. Sin despedida oficial, pero con las maletas hechas. Las horas de Unai Medina en el Real Sporting de Gijón están contadas. El lateral vizcaíno, uno de los descartes de la dirección deportiva rojiblanca para el nuevo curso, negocia su desvinculación definitiva para emprender una nueva etapa en la UD Logroñés. Así lo ha confirmado Félix Revuelta, propietario y presidente de la entidad riojana en declaraciones a 'La Hora de Broti' de Radio Marca Asturias.

Con destino, pero sin certificar la salida. En plena negociación para poner fin a su relación contractual con el equipo de David Gallego, el escollo del acuerdo económico aún por superar, y el destino cerrado. Cuestionado por la posibilidad de incorporar a Unai Medina a las filas del conjunto riojano, así se manifestaba Félix Revuelta: "Sí creo que sí, que está Unai fichado, creo. Estaban hablando, no lo sé exactamente, creo que estaban ya con los contratos. Soy un presidente atípico y no me meto mucho, dejo a los técnicos trabajar", señalaba.

Sin solución para las salidas, en constante tira y afloja, atascados en lo monetario. El buen puerto de las negociaciones aún no asoma. La falta de resolución en el caso de Unai Medina y su acuerdo para jugar en Las Gaunas, como en el de Hernán Santana rumbo a la India, ralentizan al máximo el mercado de fichajes rojiblanco, único equipo de la categoría sin incorporaciones a tres días del inicio del campeonato.

Javi Rico busca el equilibrio entre estirar el margen salarial, reduciendo al máximo las compensaciones para romper los contratos y la necesidad de aportar nuevos miembros al vestuario de David Gallego. Se espera solución, como en Logroño esperan a Unai.

