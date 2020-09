Gallego: «Carmona y Nacho pueden entrar en la convocatoria»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias A.V.M.

11/09/2020 13:39 h

Declaraciones del entrenador del Real Sporting de Gijón:

"Por nuestra forma de jugar, hay algún perfil de jugador que nos encajaría fichar. No estamos descontentos, pero sí darían más alternativas"

"Es una circunstancia del mercado que no haya fichajes. El objetivo es fichar el perfil que queremos"

"Es una pretemporada rara por el protocolo del COVID, pero los jugadores han asimilado bien los nuevos conceptos, en ese sentido, fue muy positivo"

"Está claro que empezar bien no es determinante, aunque a todos les gusta empezar bien y acabar bien. Empezar bien refuerza, pero hay que tener claro lo que queremos hacer, más allá del primer resultado"

"Tengo comunicación diaria con la dirección deportiva y estoy al día de todo"

"El objetivo está muy claro, peleamos por el objetivo semanal, nuestra pelea es el partido a partido. Cuando llegue el final de temporada veremos"

"Tenemos muchos jugadores con ficha del Sporting B y es verdad que durante el partido te condiciona el reglamento"

"Cada jugador sabe la realidad que tiene, he hablado con todos y saben su situación"

"Carmona y Nacho pueden entrar en la convocatoria ¿por qué no?"

"No voy a opinar de jugadores que no están en mi plantilla"

"De los 4 laterales, 3 no han debutado aún. Siempre hay un primer momento y a alguno le tocará mañana, no tengo ninguna duda de que van a competir bien"

"A Manu no le pido nada especial, cada jugador es muy fuerte en algo y tenemos que explotar en beneficio del equipo. Manu tiene buen último pase y hay que intentar que participe mucho en eso"

"Se me pone la piel de gallina con la afición del Sporting, marcan la diferencia. Estamos en Segunda, somos un club de Segunda, los únicos que se pueden sentir de Primera es la afición, lo demuestran con hechos como sus renovaciones de abono"

"Los clubs ascendidos como el Logroñés llegan con una inercia muy positiva y repiten por tercer año con su entrenador, está muy trabajado su sistema. Propone mucho fútbol y mucho juego, es un rival importante al inicio de la temporada"

"Al delantero y al extremo le vamos a pedir gol, pero no me gusta hablar a nivel individual. El potencial de Djuka está dentro del área, cerca del área, intentamos trabajar que no se aleje mucho de ella. Hay que intentar llegar mucho y que Djuka esté en el área, pero es que al otro delantero le voy a pedir lo mismo"

"El fichaje que venga es para aportar un perfil que no tenemos, tiene que dar alternativas al juego y mejorar la plantilla, no a nadie en particular"

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.