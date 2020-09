Previa Sporting - Logroñés: El estreno de los guajes

0

La Voz de Asturias A.V.M.

12/09/2020 10:30 h

El Real Sporting de Gijón comienza desde las 18:15 una nueva temporada bajo el reto de empezar con buen pie frente al Logroñés y convencer a los últimos indecisos para renovar su abono, con el objetivo de superar notablemente las 15.000 renovaciones.

El club rojiblanco no cuenta con fichajes por el momento, pero sí con varios hombres descartados que condicionan la convocatoria, al igual que lo harán las fichas del filial con la alineación de David Gallego. El equipo asturiano deberá tener en todo momento sobre el terreno de juego a 7 hombres con ficha profesional si no quiere perder la contienda por alineación indebida. En ese sentido, el club inscribió ayer a José Gragera con el primer equipo, lo que ofrecerá más libertad de movimientos al técnico catalán. El gijonés contaba en un primer momento con el número 29 como canterano, pero finalmente no formará parte esta temporada de dicho cupo, algo que sí harán por el momento:

Pablo García con el dorsal 26, Gaspar el 27, Berto 28, Christian Joel 30, Morilla 31, Bogdan 32, Joel Jiménez 33, Pelayo 34, César 35, Zalaya 36, Rosas 37, David Argüelles 38, Trabanco 39 y Javi Izquierdo 40.

No obstante, no se descartan nuevos cambios en los próximos días, dado que por ejemplo, en estos momentos, los 4 laterales del Sporting cuentan con ficha B, lo que supone el uso obligatorio de un mínimo de 2 en cada jornada. Por otro lado, el club rojiblanco ofrecerá su convocatoria una hora antes del partido, así como la previsión en la alineación pasa por un cambio de sistema al 4-2-3-1 con Diego Mariño bajo palos; una defensa de cuatro compuesta por Bogdan, Babin, Borja López y Pablo García; en el doble pivote la pareja Gragera y Pedro Díaz; bandas para Gaspar y Aitor García; Manu García en la mediapunta y Álvaro Vázquez en punta.

Un once en el que se espera un nutrido número de jugadores formados en Mareo y donde existen algunas dudas, por ejemplo en la delantera, donde Álvaro ha tenido un rendimiento superior a Uros Djurdjevic durante la pretemporada, aunque la salida del primero se encuentra más cercana que la del serbio, mientras las lesiones de Aitor García y Marc Valiente durante las últimas semanas también condicionan la banda y el centro de la zaga.

Por otro lado, la escuadra asturiana estrenará a nivel oficial su equipación rojiblanca con Integra Energía como patrocinador oficial, William Hill en la manda y Alimerka en la parte trasera.

Así llega el rival

La Unión Deportiva Logroñés tratará de sacar partido a su solidez en el debut en Segunda en El Molinón, donde se presentará con un equipo muy similar al que logró el ascenso al fútbol profesional, en la que será la tercera temporada de su entrenador, Sergio Rodríguez.

En Segunda B, el equipo riojano fue un conjunto con una destacada defensa y, a pesar del cambio de categoría, ha optado por mantener el mismo bloque que exhibió seguridad y solidez la pasada campaña, con el objetivo de que esa sea la base en la que se asiente su juego. Fútbol de control mediante la posesión.

Entre sus 4 fichajes se encuentra el defensa Alex Pérez, ex del Sporting, con serias opciones de ser titular. El equipo de Logroño llega con sus ideas reforzadas por una pretemporada buena a nivel de resultados, en la que tras perder ante la Real Sociedad ganó a Athletic y Mirandés, además de empatar en Mareo frente a los sportinguistas.

Posibles alineaciones

Real Sporting de Gijón: Mariño; Bogdan, Babin, Borja López, Pablo García; Gragera, Pedro Díaz; Gaspar, Manu García, Aitor García; y Álvaro.

U.D. Logroñés: Miño; Iago López, Gorka, Alex Pérez, Iñaki; Andy, Olaetxea, Errasti; Zelu, Andoni López y Ander Vitoria.

Árbitro: Gorostegui Fernández.

Hora: 18:15.

Estadio: El Molinón.

Canal de Segunda división.

