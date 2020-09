Gallego: «Mariño nos ha salvado en alguna fase»

0

La Voz de Asturias A.V.M.

26/09/2020 21:21 h

Declaraciones del entrenador del Real Sporting de Gijón:

"Hemos hecho muchas cosas bien, el rival es un gran equipo, muy bien entrenado. Antes de la expulsión nos hizo falta mover más el balón, después de la expulsión hemos sido muy solidarios, los jugadores han interpretado muy bien todo y han esperado nuestro momento. Tenemos margen de mejora"

"Hemos ganado tres partidos como se podía no haber ganado alguno, ahora toca pensar en ganar al Almería. Tenemos unos valores que se han visto jugando con 10 jugadores"

"Los valores del Sporting son innegociables, no hay que dejarse llevar por los resultados"

"El partido tiene varias fases y hemos interpretado bien lo que tocaba"

"Mariño nos ha salvado en alguna fase"

"En la segunda parte hemos salido bien para ganar el partido"

"Este equipo trabaja, trabaja, trabaja y quería ver el equipo en esa situación, este equipo tiene solidaridad"

"En la segunda parte hemos pensado que hacía falta algo más de pausa en la salida de balón y nos ayudaría a llegar con opciones arriba"

"Djuka ha estado acertado en el área, lo ha hecho todo perfecto lo que le he pedido y ha hecho todo lo que hacía falta en este partido"

"He visto bien a Cumic, tiene 1 contra 1, es muy vertical y puede hacer daño en la transición"

"No hablé con Gaspar, después de los partidos no hablo con nadie, me gusta esperar a bajar las pulsaciones. No valoro si es roja o no"

"Pienso en el día a día"

"Empezar 10 contra 10 nos daba energía en la segunda parte, saber que se iba a descansar algo más. Hemos empezado con 3 saques de esquina y el gol les ha afectado a ellos"

"Soy consciente de que muchas veces se hace la valoración con el resultado, pero tenemos claro el camino, tenemos margen para crecer en nuestra idea"

