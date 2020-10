Babin: «Entrego mi cuerpo y alma al Sporting»

0

La Voz de Asturias D.A.

04/10/2020 21:39 h

El Real Sporting de Gijón conquistó el estadio Juegos del Mediterráneo dando continuidad al inicio inmaculado de los rojiblancos. Un tanto de Uros Djurdjevic ha servido para superar al Almería. Los futbolistas de David Gallego valoraban el triunfo en zona mixta. Estas fueron sus declaraciones:

Djuka

"El gol fue un balón perfecto de un centro lateral de Saúl y sólo tenía que empujarlo. Son cuatro goles, pero lo más importante son los 12 puntos. Estamos arriba, puerta a cero, hoy hicimos un buen partido, sufrimos un poco, sabíamos que ellos tienen bueno jugadores, con mucha calidad, pero sufrimos y ganamos"

"Espero seguir así, ahora solo toca pensar en el Oviedo. Tenía un poco más de confianza, por eso dije que iba a ser mi año y el del Sporting"

"Vamos a empezar a pensar en el Oviedo. Es un partido bonito para nosotros. Partido de humildad, como todos hasta ahora"

Babin

"Me duele mucho la nariz, fue un golpe muy fuerte. Es lo que hay y lo que toca, entrego mi cuerpo y mi alma al Sporting, es mi punto fuerte, si no doy el cien por cien, yo no tengo la calidad de otros jugadores, como Manu o Aitor. Estoy contento por la victoria, hay que seguir"

"Son 100 partidos con la camiseta del Sporting, estoy muy contento y muy orgulloso de llegar a esa cifra con un club tan grande. Espero que sean muchos más y quiero aprovechar para dar las gracias al presidente, a todos los entrenadores que he tenido, a compañeros y excompañeros y a mi novia que me apoya cada día. Me siento más en forma que nunca"

"El Almería es un señor equipo, que sabe a lo que juega y tiene jugadores de tres cuartos para arriba muy buenos. Tuvimos que tener mucha solidaridad, unión y esfuerzo para sacar un resultado positivo"

"Quiero destacar los planes de partido del entrenador, que creo que hasta el momento son muy acertados. Esperemos seguir así, estamos muy contentos"

"Sabemos que el derbi va ser muy duro, muy disputado, con muchos duelos y esperamos estar mucho mejor que en el partido del año pasado en casa"

