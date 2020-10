Previa Almería - Sporting: A por la cuarta victoria seguida

0

La Voz de Asturias A.V.M.

04/10/2020 10:15 h

El Real Sporting de Gijón defiende su liderato desde las 18:15 en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde le recibirá el Almería, un rival que ganó la pasada semana al Lugo con un solvente marcador de 0-2.

El conjunto asturiano cuenta con cinco bajas, las de los lesionados Cristian Salvador, Marc Valiente, Pablo Pérez y Pelayo Morilla, y la del sancionado Gaspar Campos, lo que abrirá un espacio en el once titular, peleado durante la semana por Nikola Cumic y Carlos Carmona. En el resto de posiciones no se esperan novedades, por lo que el once sería el compuesto por: Diego Mariño bajo palos; una defensa de cuatro para Bogdan. Babin, Borja López y Pablo García; un doble pivote compuesto por Javi Fuego y Pedro Díaz; en las bandas Aitor García y Cumic; en la mediapunta Manu García y en la punta Uros Djurdjevic.

No obstante, los dos nombres propios se encontrarían en la grada con las novedades del lateral izquierdo, Saúl García, y el mediocentro Mateo Arellano, que llegó este verano procedente del Langreo para reforzar el filial sportinguista en su segunda etapa.

Lista completa de jugadores convocados:

Porteros: Mariño y Christian Joel.

Defensas: Saúl García, Borja López, Pablo García, Babin, Bogdan, Pelayo Suárez, Zalaya y Guille Rosas.

Mediocampistas: Javi Fuego, Gragera, Mateo y Pedro Díaz.

Delanteros y extremos: Manu García, Djuka, Aitor, Berto, Álvaro Vázquez, Carlos Carmona y Cumic.

Así llega el rival del Sporting

El Almería del portugués José Gomes llega con la única baja de Sergio Akieme, ya que el lateral izquierdo madrileño cedido por el Barcelona fue expulsado en Lugo. Posición donde se espera la única novedad con respecto al encuentro en Galicia, con Iván Martos como protagonista en dicho carril.

Durante la semana se han incorporado tres jugadores más a la disciplina rojiblanca con Robertone, Joao Carvalho y Álex Centelles, por lo que el rival todavía permanece en permanente construcción. A su vez, Enzo Zidane se desligó mientras Vada y Sergio Aguza continúan trabajando con el filial y esperando una salida.

Posibles alineaciones

Almería: Makaridze; Iván Balliu, Maras, Jorge Cuenca, Iván Martos; César de la Hoz, Samú Costa; Aketxe, Lazo, Fran Villalba; Juan Villar.

Real Sporting de Gijón: Mariño; Bogdan, Borja López, Babin, Pablo García; Javi Fuego, Pedro Díaz; Cumic, Manu García, Aitor García; Djurdjevic.

Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (Comité Catalán).

Estadio: Municipal de los Juegos Mediterráneos.

Hora: 18.15.

Tv: canal Movistar LaLiga.

