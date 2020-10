Javi Rico: «El Sporting desea que Nacho renueve»

0

La Voz de Asturias D.A.

07/10/2020 13:19 h

Javi Rico, director deportivo del Real Sporting de Gijón, ha hecho balance de su primer mercado de fichajes al frente del conjunto rojiblanco. En comparecencia ante los medios ha repasado las atípicas circunstancias que ha tenido que afrontar para configurar la plantilla a disposición del técnico David Gallego. Estas fueron sus declaraciones:

Valoración general

"Creo que ha sido un mercado que nunca ha pasado igual, con carencias en todos los clubes. Valoro positivamente que, lo que teníamos pensado, extremo derecha y lateral izquierdos, se logró, eran las dos opciones que queríamos"

Reducción salarios

"Carmona y Javi Fuego, se agradece su predisposición, han facilitado la forma de pago de sus fichas, pero no la reducción de las mismas"

Expectativas

"Se sabía que iba a estar difícil, el covid se alargó en el tiempo. Uno se tiene que adaptar a las situaciones, el margen era el que había, estoy satisfecho y contento"

Limitación de fichas

"La Liga no limita las fechas, No creo que tengamos problemas con las fichas. El tema traspasos lo veremos según vaya la temporada"

Hacer fichas a los jugadores del B

" Si se hace fichas del filial se aumenta tope salarial y tampoco quiero que se desaproveche a los jugadores con edad de jugar en el filial, no les quiero limitar"

Nacho Méndez

"A día de hoy, en el club deseamos que Nacho renueve. Es un jugador que, desde el primer día, empecé a trabajar con la oferta del año pasado. He tenido reunión con agente y jugador, se les da el plazo hasta el inicio de liga. Si no quiere renovar, es su decisión, pero también hay que respetar al club. Económicamente no hay problema, estabilidad, con una buena duración de contrato tampoco. El club no puede hacer más. Estamos deseosos de que renueve, si no lo ve claro hay que respetarlo. Se respeta la oferta de antes del Covid. Vamos a contar con los jugadores que tengan muy claro que quieren estar aquí. Ojalá haya un punto de encuentro. Nacho es un jugador más de la plantilla. Entrena con sus compañeros, es uno más. El club está en su derecho de contar con los jugadores que creen en este proyecto"

Molinero

"Había intención de que, si había margen regresara al club. No ha podido ser. Se han firmado los futbolistas con el margen que teníamos"

Las salidas

"Las negociaciones no han sido duras, han sido normales. Creo que todo el mundo debe estar satisfecho. Con Neftali se está trabajando para que pueda tener acomodo. Había un acuerdo, que se cayó, para ir a otro equipo"

Álvaro

"Quiero agradecer como ha entendido su situación. He sido muy claro, como con todos, la idea del club era que para llegar otro delantero tenía que salir Álvaro. El acuerdo era que no saliese perjudicado ni él, ni el club. El giro en la situación de Campuzano impidió que se hiciera la operación".

Valores del club

"Deberíamos seguir trabajando en recuperar los valores, el sentimiento de pertenencia, la humildad, el trabajo. Había que dar un cambio y en ese cambio, David Gallego tiene mucho que ver"

Inicio y objetivo

"El objetivo es ir partido a partido, hay equipos que juegan a otro nivel económico. Hemos empezado muy bien, nos viene bien la confianza para la gente joven. El Sporting siempre va a aspirar por nombre a todo"

La plantilla

"Siempre dije que las plantillas eran mejores que los resultados que dieron. Estoy encantado con la plantilla que tengo, con mezcla de experiencia y juventud, jugadores muy importantes con nivel para jugar en categoría superior"

Cumic y Mboula

"De Mboula no voy a hablar, no es jugador del Sporting. De Nikola, no es cuestión de ser uno primer o segunda opción, por nivel futbolístico no tengo ninguna duda de Cumic. Creo que es un jugador muy bueno para la idea del entrenador"

Salvador

"Ahora valoraremos su situación de cara al futuro"

Ofertas

"Hemos tenido ofertas por jugadores y nuestra idea era no debilitarnos. No llegó el precio que se esperaba, el éxito del mercado es no haber perdido ninguno de los jugadores importantes"

"David Gallego siempre fue la primera opción, no negocié con otro entrenador"

César

"Es un jugador del club, me gusta mucho, pero lo que tiene que hacer es trabajar y apretar para estar preparado. Vamos a necesitar de todos"

Djuka

"Para mi es un muy buen delantero. Siempre le dije que no puede hacer todo a esa intensidad, parece que está enfadado con el mundo, hablamos mucho con él, es muy receptivo. Tiene un nivel de competitividad muy alto, tiene que bajar marchas, no puede ir siempre en sexta. Ha cambiado la forma de jugar y está en su salsa"

Filial

"Samuel sabe que es un año atípico. El filial, su labor es formar jugadores para que lleguen al primer equipo. Va a ser un equipo súper joven, sin fichajes porque creemos en la cantera"

Nivel de ilusión y derbi

"Mi ilusión es máxima y a la afición les diría que vamos a dejarnos todo por este escudo. Ojalá puedan entrar pronto en el campo por que seremos mucho más fuertes con ellos. De cara al derbi solo espero que sepan competir como estamos haciendo. Un derbi siempre es un derbi, hay que saber competir, tener la cabeza muy fría, no cometer errores"

Bogdan y Berto

"No pasa nada porque Bogdan tenga dorsal del filial. A Berto le cerré la puerta por completo, me costó mucho renovarlo y confío mucho en él, solo tenemos 3 delanteros, debe seguir trabajando cada día un poco más para demostrar sus grandes condiciones. No entiendo que haya pedido salir al Córdoba, teniendo la oportunidad real de subir al primer equipo"

