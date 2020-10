El Sporting no bajará el sueldo de sus futbolistas

0

La Voz de Asturias D.A.

07/10/2020 22:43 h

El Real Sporting de Gijón no impondrá un recorte salarial a sus jugadores a causa de la crisis financiera derivada de la pandemia del coronavirus. Pese a las dificultades de tesorería que tendrá que afrontar la entidad asturiana para completar el curso, las previsiones del club pasan por cumplir los contratos firmados con los integrantes del equipo. La negociación, que aparecía como una de las opciones para aliviar las estrecheces económicas, ha sido desestimada.

Los daños colaterales de las medidas impuestas para frenar el avance del coronavirus no tendrán impacto en las fichas de la plantilla rojiblanca. El club, que presentará un presupuesto con una importante reducción de cara al nuevo curso, respetará los emolumentos de sus futbolistas, así lo ha confirmado Javi Rico, director deportivo sportinguista, que en este mismo sentido ha desvelado los acuerdos particulares alcanzados con Carlos Carmona y Javi Fuego.

Rico se mostraba agradecido ante la predisposición de dos de los pesos pesados del vestuario. "Hay dos casos, que no son reducciones, Carmona y Javi Fuego, que han facilitado la forma de pago de sus fichas... facilitaron al club que estemos mejor en el día a día". La tesorería de la entidad no es ajena al complejo momento por el que transita el mundo del fútbol, pero trata de superarlo con pequeños gestos que no influyan en el devenir global de la entidad. La modificación en el calendario de pagos de ambos jugadores repercutirá de este modo su carga en varias campañas.

El cambio en el patrocinador principal, la buena respuesta en la campaña de abonados y los esfuerzos a la hora de confeccionar la nueva plantilla, con 5 bajas frente a solo 2 llegadas, suponen una solución temporal con la que tratar de afrontar en las mejores condiciones posibles la temporada. El salto de categoría libraría definitivamente el presupuesto de la entidad, una vez más. En el caso de no lograr el ascenso, un traspaso de alguno de los futbolistas con mayor cartel del equipo, asoma como la solución final para cuadrar las cuentas al final del ejercicio. Mientras tanto, el sueldo de los futbolistas no tendrá rebaja.

