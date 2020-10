Ziganda: «El Sporting defensivamente es casi perfecto»

0

09/10/2020 17:41 h

José Ángel Ziganda, entrenador del Real Oviedo, habló este viernes sobre el derbi asturiano:

«El equipo está bien. entrenando duro y consciente del partido que tenemos el domingo. Lo suficientemente motivado para sacar los tres puntos».

«Valoramos que Borja pueda ser titular, veremos cómo llega y en qué condiciones físicas y anímicas está. Estar una semana encerrado en casa no es lo ideal para preparar un partido. Si hubiese entrenado jugaría, pero ahora mismo es seria duda ya no solo de cara al once inicial, también de cara a participar durante el partido. Eso sí, si entra en convocatoria seguro que puede participar».

Qué partido espera

«Me imagino un partido igualado y competido. El Sporting viene en una dinámica positiva. Son sólidos y compactos, se puede decir que defensivamente son casi perfectos, no han encajado ni un gol. Luego están teniendo mucha efectividad, especialmente su delantero. Están sacando todos los partidos e imagino que vendrán con la moral alta».

«Nuestro trabajo es hacer un partido difícil para ellos, intentar que se impongan nuestras fortalezas a las de ellos. Todos los partidos que ha jugado el Sporting fueron muy parecidos. Hay que saber jugar y pelear el partido. No sé quién puede ganar, si el que más acierte o menos se equivoque».

«La clasificación no tiene tanta influencia, eso seguro. Se demuestra todos los años que llegar por delante en la clasificación no te garantiza un mejor resultado. Pero es cierto que a mí me gustaría llegar con más puntos y en otra dinámica de resultados. Es un partido muy especial, sabemos que se vive con muchísima intensidad en toda la comunidad. Somos conscientes de ello y veremos cómo se desarrolla».

El derbi sin público, esta vez como locales

«Se está demostrando, tanto en el juego como en los resultados, que el equipo de casa sale perjudicado sin la afición. En el anterior derbi hicimos un gran partido y ganamos. Ahora es al revés. Nos gustaría jugar con nuestro público, pero no va a ser así. Salimos perjudicados, pero es algo que les pasa a todos los equipos en esta era poscovid».

Cambios en la alineación

«Gustavo (Blanco Leschuk) está mejorando. Lleva dos o tres semanas aquí, pero somos conscientes de cuál es el periodo de adaptación de cualquier jugador para llegar a su mejor forma física y táctica. Está en condiciones de poder participar y ayudar al equipo».

«Me planteo jugar con Gustavo y Obeng, pero tenemos otras posibilidades. Podemos jugar con segundo delantero. No sabemos si podremos contar con Borja, pero Nahuel, Viti o Javi Mier pueden jugar en ese puesto. El domingo decidiremos».

«Si los sancionados estaban jugando es por algo, no tiramos boletos y juega el que le toque. Juegan los que vemos más preparados. Durante la pretemporada los jugadores que ahora están siendo suplentes demostraron tener buen nivel, vamos a confiar en ellos. Las plantillas están para eso y necesitamos que todos estén preparados, en breve llegan los partidos entre semanas».

La paz institucional entre Oviedo y Sporting

«No sé por qué no había relaciones. Creo que llega en un buen momento y es un buen ejemplo para todos. Que haya rivalidad, derbi y el orgullo de quién es el mejor de la región. Es una disputa deportiva sana y que da picante al fútbol. Llevarlo a temas extradeportivos, con disputas más graves, no es buen ejemplo para la sociedad y más en estos tiempos».

«Es bueno para todo el mundo que las relaciones se normalicen y que la disputa sea solo deportiva».

