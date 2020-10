Previa: El Sporting quiere conquistar Oviedo

0

11/10/2020 12:08 h

El Real Sporting de Gijón visita Oviedo a 1 punto del liderato. Tras la victoria del Espanyol, los rojiblancos buscarán desde las 21:00 un triunfo para asaltar la capital asturiana y el primer puesto de la clasificación liguera aprovechando un derbi que presenta un choque de dinámicas, con un equipo local con más juego que puntos y un visitante que llega invicto, con el mejor futbolista de la categoría y sin haber encajado un gol.

El entrenador rojiblanco tiene cuatro bajas confirmadas: Cristian Salvador, con una rotura fibrilar en los gemelos de su pie derecho; Marc Valiente, que arrastra molestias por fascitis plantar; Pablo Pérez, aquejado de un esguince de rodilla derecha; y el canterano Pelayo Morilla, con una micro-rotura en los isquiotibiales.

Por otro lado, Nikola Cumic no se pudo entrenar con normalidad durante la semana, pero ha salido del parte médico en el último momento, lo que abre la puerta a la experiencia de Carlos Carmona en la banda derecha para completar un once que podría ser el compuesto por Diego Mariño bajo palos; una defensa de cuatro para Bogdan, Babin, Borja López y Pablo García; un doble pivote compuesto por Javi Fuego y Pedro Díaz; Banda izquierda para Aitor García, mediapunta para Manu García; y punta para Uros Djurdjevic.

No obstante, David Gallego ha escondido sus cartas más de lo habitual, e incluso no ha ofrecido la convocatoria definitiva al aprovechar que sus futbolistas no han tenido la necesidad de viajar y se desplazarán esta tarde a Oviedo. Uno de los factores que podrían alterar su once es la necesidad de equilibrar fuerzas ante el juego aéreo ovetense.

Así llega el rival del Sporting

El Real Oviedo afronta el encuentro con dos bajas seguras en el once, las de Nieto y Arribas en defensa por sanción, lo que por consiguiente les hará renovar el 50% de su zaga. Además tienen la duda de Borja -en cuarentena desde el lunes, solo ha tenido un entrenamiento-, estrella local, que ya marcó su gol de la victoria en la última contienda asturiana.

Los del Cuco Ziganda no han dado malas sensaciones en este inicio liguero, pero los resultados no han sido los esperados y solo ha podido sumar 3 de 12 puntos posibles al empatar con Cartagena, Mirandés y Albacete, y haber caído en casa ante el Espanyol (0-2).

Hasta el momento la principal referencia de los azules se encuentra en Femenías, portero que llegó este verano a Asturias después de sonar para el conjunto sportinguista, y que está marcando diferencias hasta la fecha, siendo las salidas de portería su mayor puntol débil. Otro nombre relevante es el de Nahuel, eterno candidato a fichaje del Sporting, que esta noche será titular. A su vez, desde el banquillo esperará su estreno Gustavo Exequiel Blanco Leschuk, delantero de 1,90 metros de altura.

Posibles alineaciones

Real Oviedo: Femenías; Lucas, Grippo, Christian, Mossa; Edgar, Tejera; Sangalli, Viti, Nahuel; Obeng.

Real Sporting de Gijón: Mariño; Bogdan, Borja López, Babín, Pablo García; Javi Fuego, Pedro Díaz; Carlos Carmona, Manu García, Aitor García; y Djurdjevic.

Estadio: NMR Carlos Tartiere.

Horario: 21:00 horas.

Árbitro: Milla Alvendiz (Comité andaluz).

Tv: #Vamos.

