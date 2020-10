Gallego destaca el buen partido del Sporting

0

La Voz de Asturias A.V.M.

23/10/2020 00:27 h

Avance.

Declaraciones del entrenador del Real Sporting de Gijón:

"No me voy contento, hemos perdido 3 puntos. Nos hemos equivocado 2 veces y nos han hecho 1 gol. Hemos hecho ocasiones, hemos jugado, no puedo decirle nada al equipo, he visto un crecimiento con respecto a otras semanas. Hay que analizar el juego y estamos creciendo, solo falta más acierto en el área"

"Son decisiones del árbitro que no dependen de nosotros. El equipo en la primera parte lo veo bien y estaba seguro de la remontada, si entra el primer gol, tengo la impresión que el segundo habría estado cerca. No entro en las decisiones del árbitro, ya te digo"

"El parón del VAR nos ha penalizado. Había tiempo suficiente para seguir jugando igual, con más tranquilidad, mirar el marcador es perjudicial a veces"

"Cuando un equipo genera mucho y le crean poco en contra, suele ganar. Firmo que ocurra eso en cada partido"

"Estoy contento con el trabajo de los chicos, igual que con los veteranos"

"Lo que intentamos es que unos nos den amplitud, otros profundidad y otros juegos por dentro. Hoy los laterales nos dan esa amplitud".

"Hay que analizar los partidos sin mirar el marcador"

