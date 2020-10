Las 4 claves de la derrota del Sporting

0

La Voz de Asturias Dani Souto

23/10/2020 14:56 h

Qué caprichoso es el fútbol. Saliendo de La Rosaleda con la sensación de haber firmado el partido más completo de la era Gallego, el Sporting retornó a Gijón sin premio alguno en forma de puntos. El Málaga tuvo el acierto que en otras ocasiones supuso victorias para los rojiblancos, haciendo inútiles los variados intentos de los asturianos por hacer gol.

Las posiciones de Manu y Gragera

Pudimos ver en Málaga una pequeña -pero relevante- actualización en el centro del campo del Sporting. La primera, la más evidente: la presencia de Gragera en el once en el rol que venía ocupando Javi Fuego. El joven canterano lavó la cara de los asturianos en esos primeros pases. Ejerció como tercer hombre en esa línea que forma Gallego en salida de balón junto a Babin y Borja, pero por momentos también intervenía a mayor altura si la presión malagueña lo permitía. Su visión de juego para encontrar al hombre libre, ya fuera con pases sencillos en corto o balones más largos hacia los extremos, dio aire a una salida de balón que, si bien aún tiene detalles por pulir, parece que la presencia de Gragera permite a Pedro y Manu convivir a diferentes alturas.

Y esto es clave. El Sporting encontró en mejor situación a sus dos principales organizadores de juego. Pedro posiblemente no tuvo su noche, algo desacertado las entregas y lento en alguna posesión, pero su sitio parecía el correcto. Lo mismo -en cuanto a posición- podría decirse de Manu. Su influencia en el juego del Sporting fue mayor; en ocasiones cerca de la base de la jugada sin que eso le penalizase y otras veces siendo el puente entre unos extremos muy verticales y la delantera. Incluso su modus operandi en la presión varió. Siendo el acompañante de Djuka en el habitual 4-4-2 sin balón, en muchas ocasiones partía unos metros por detrás del balcánico, con Pedro y Gragera también escalonados a diferentes alturas custodiando la espalda de Manu. No fue el partido perfecto en ese sentido, pero sí se vieron algunos brotes verdes en forma de pequeños matices.

Extremos profundos y verticales

No todo podía ser salir en corto. Los de Pellicer firmaron un buen encuentro en lo que a presión alta se refiere, obligando al Sporting a buscar alternativas, vías más directas hacia sus atacantes. Y así lo hizo desde el pase largo de Gragera y Borja López hacia dos extremos (+ Djuka) que se pasaron el partido tirando muchos desmarques de ruptura, moviendo a la defensa rival y encontrando espacios. Ese envío largo se vio especialmente en derecha, primero con Cumic y después con Gaspar. No parece algo casual: el carrilero izquierdo del Málaga habitúa a ocupar el carril opuesto, por lo que jugando a pierna cambiada, Gallego entendería que la vulnerabilidad de los andaluces podía llegar por allí.

Pocos efectivos al remate

El juego exterior, como se comenta en el párrafo anterior, se convirtió en el principal argumento ofensivo del Sporting en el partido. Djuka no tenía una fácil misión para esos envíos directos ante los tres centrales malacitanos, por lo que las mejores ocasiones fueron llegando al encontrar a los extremos, acompañados a su vez por las incorporaciones de sus dos laterales, en posiciones avanzadas. Sin embargo, ante tanto centro lateral y con tantos defensores rivales custodiando el área, se echó en falta mayor presencia en la zona de remate. No se logró poner en apuros a Dani Barrio en este tipo de jugadas ante la falta de efectivos que marcasen diferencias en el juego aéreo, a pesar de los múltiples intentos por atacar a través de centros laterales.

La famosa falta de acierto

Volvemos con la cantinela de pasadas temporadas, pero no podía pasarse por alto. El Sporting de Gallego había sumado victorias importantes sin demasiada brillantez en lo que a generación de ocasiones se refiere, pero mandando a guardar uno de cada dos acercamientos claros estaba siendo suficiente para mantenernos en la zona noble de la tabla. Si bien atrás, aunque se sumen tres partidos consecutivos encajando, seguimos mostrando una versión muy sólida, en esta ocasión el Sporting fue otro en ataque. En Málaga generamos más ocasiones que en cualquier otro partido de la temporada, varias de ellas muy claras. Sin embargo, nos volvimos, por segunda vez, con el casillero a cero. Si no fue el palo, era el VAR. Y si no el mero desacierto. Pero los fantasmas vuelven a acechar en un partido cuyo marcador no se correspondió con las sensaciones ofrecidas en materia ofensiva.

Los cambios

Gaspar por Cumic. Estuvo activo el serbio los cincuenta minutos que pasó sobre el césped, en alguna ocasión incluso de más. Sin embargo, tuvo acciones de uno contra uno que no terminó de solventar con acierto, y esa amarilla condicionó su participación. Con Gaspar se buscó otra fórmula, atacando más por dentro y dejando el carril a Rosas, y funcionó. Sumó ayudas a Manu cerca de la frontal e incluso dispuso de una buena ocasión que frustró el poste.

Nacho por Pedro. El rol era el adecuado, pero no fue la noche más brillante de Pedro. Nacho entró al campo para dar más dinamismo en el centro del campo y continuidad al Sporting con balón. No logró cambiar el guion pero tampoco desentonó.

Álvaro por Aitor. Más presencia en el área para unos minutos finales en los que el Sporting ya estaba volcado. Gallego buscaría que esas ocasiones que se encontró Aitor frente al portero las finalizara un delantero puro, pero no pudo ser. Álvaro apenas tuvo tiempo de participar.

Nota para David Gallego y el cuerpo técnico

Bien. Costó sacudirse de encima la presión y el dominio del Málaga en los primeros minutos, pero las variaciones tácticas en el centro del campo, el cambio en los movimientos de sus extremos y la insistencia por un costado izquierdo del rival mermado, mostrando que había estudiado al rival, derivan en el partido más completo del Sporting esta temporada. El resultado es el que es, pero en cuanto a sus decisiones, Gallego va poco a poco trazando el camino que el Sporting podría seguir esta temporada.

