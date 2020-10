Gallego descarta que Carmona esté apartado del Sporting

0

La Voz de Asturias A.V.M.

24/10/2020 20:32 h

Declaraciones del entrenador del Real Sporting de Gijón:

"No han pasado 48 horas del partido de Málaga, hay que ver cómo se recupera la gente, hemos intentado descargar las piernas en estas sesiones"

"No nos tiene que afectar el partido del jueves, nos tiene que ayudar. Se da un paso adelante ante el Málaga, nos tiene que reforzar 100%"

"He visto un equipo que sale reforzado del trabajo"

"La Ponferradina tiene claro a lo que juega, le están saliendo las cosas y emocionalmente están bien, lo que hace, lo hace a la perfección"

"No me preocupa la falta de gol, me dan mucha confianza los delanteros"

"El partido de Málaga, a nivel ofensivo, fue el mejor, se han generado muchas ocasiones. Hay que crecer de todas formas"

"Carmona es un jugador más del Sporting, está muy implicado, entrena bien y está al servicio del equipo. Le veo tanto de interior como por fuera, si juega por fuera se relaciona muy bien en asociaciones en corto. Es un jugador más para nosotros"

"Hay mucha igualdad en Segunda, me veo casi todos los partidos de cada jornada y es complicado que nadie arrolle al otro. Los rivales generan resistencia"

