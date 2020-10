Jémez: «Djurdjevic es un dolor de huevos para los defensas»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

26/10/2020 14:54 h

Paco Jémez realizó las siguientes declaraciones sobre el Real Sporting de Gijón a Carlos Llamas en Deportes COPE Asturias:

Desde el minuto 17:12.

"A los delanteros hay que pedirles goles. Hay jugadores que solo dan gol, que ya es mucho (risas), los hay que cuando no dan goles, dan otras cosas y es el caso de Djurdjevic. Es un coñazo, con perdón, para los defensas contrarios, un dolor de huevos, te mantiene en tensión a los centrales todo el partido, va a todo y ese trabajo no se le reconoce, no deja vivir tranquilo al central ni un segundo, de eso se aprovecha el compañero. Eso lo valoramos los entrenadores. No es de esos rematadores que cuando no marca es un cero a la izquierda"

"Saúl García es un jugador que crece cada año, tiene muy buena técnica para ser lateral. He trabajado mucho con él la parcela defensiva, donde tenía más margen de mejora. Era posiblemente el mejor centrador de mi equipo, una zurda excelente y un disparo lejano bueno. Es un buen fichaje, es muy profesional, un cielo de jugador para tener en el vestuario porque siempre suma y va a más cada año"

"El Sporting debe jugar bien al fútbol, tiene mucho talento. El Sporting ha hecho una plantilla muy equilibrada, con mucho talento".

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.