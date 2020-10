Ex Sporting: Kucharski detenido por extorsión a Lewandowski

0

27/10/2020 11:48 h

Cezary Kucharski, exagente del delantero polaco Robert Lewandowski y exjugador del Real Sporting de Gijón fue detenido en Polonia por "amenazas punibles" al delantero del Bayern Múnich para tratar de forzar el pago de 20 millones de euros, informó la fiscalía de Varsovia este martes. Las amenazas para obtener el pago configuran el delito de extorsión. La casa de Kucharski ha sido registrada por la policía.

Lewandowski está siendo tratado como víctima en la investigación y no hay sumario alguno en su contra. "Las exigencias monetarias no tenían ninguna base en las relaciones contractuales entre los dos", explicó un portavoz de la fiscalía. Según la revista Der Spiegel, Lewandowski había interpuesto una denuncia contra Kucharski, que habría exigido un pago a cambio de no hacer públicas determinadas informaciones privadas sobre el jugador.

Kucharski fue uno de los representantes de Lewandowski entre 2008 y 2018 y fue clave en su llegada al Borussia Dortmund, de donde posteriormente pasó al Bayern. Antes de la denuncia en su contra, según la misma publicación, Kucharski había acusado al jugador y a su esposa Anna Lewandowski de haber usado dinero de la empresa que tenían en común para cuestiones privadas como financiación de viajes de lujo.

Denucias cruzadas

El futbolista polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayern de Munich, habría presentado una denuncia penal contra su exagente, Cezary Kucharski, por presunto chantaje para que no se difundieran datos que podrían dañar su reputación, según el semanario alemán Der Spiegel.

La publicación revela que un abogado del jugador indicó que se había mencionado una cantidad de «varias docenas de millones de zlotys (moneda polaca, cuya unidad equivale a 0,22 euros)» para que no se publicaran «contenidos» contra la reputación del futbolista. Der Spiegel afirma que la denuncia se ha presentado ante un juzgado en Polonia y que la fiscalía de ese país ha confirmado a la publicación la recepción de la demanda.

El semanario recuerda que la denuncia había sido precedida por otra presentada por Kucharski, en la que el exagente acusa a Lewandowski y a su esposa Anna, entre otras cosas, de haber desviado varios millones de euros de una empresa copropiedad del agente y del jugador, para fines privados. En su demanda, Kucharski exigió una indemnización por valor de 39 millones de zlotys, lo que equivale a unos 9 millones de euros.

El delantero niega las acusaciones y la publicación adelanta que en su próximo número revela que tiene documentos que muestran que Kucharski llevaba meses intentando llegar a un acuerdo extrajudicial con Lewandowski. Desde Der Spiegel se indica que en un proyecto de acuerdo Lewandowski propuso comprar las acciones de Kucharski en la empresa conjunta y pagarle una suma de dinero por los controvertidos derechos publicitarios, pero que las negociaciones fracasaron.

