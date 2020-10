Cano: «Djurdjevic es el mejor delantero con Stuani y Raúl»

0

31/10/2020 20:34 h

Declaraciones de Óscar Cano, entrenador del Castellón, próximo rival del Real Sporting de Gijón:

"Tenemos que jugar contra todos, no por jugar ahora contra el Sporting no vamos a jugar después contra uno de nuestra liga, hay que jugar contra todos. No sé si será el mejor o peor momento"

"El Sporting es un equipo redondo en todo lo hace, en todos sus procedimientos, de los que mejor juega de la categoría. Felicito a Gallego y a los que han hecho la plantilla, se agradece que junte a tanta gente buena alrededor de la pelota en los pasillos interiores y exteriores. Djurdjevic es el mejor delantero de Segunda junto a Stuani y Raúl de Tomás,. A Manu García, que es Sub21, se le queda pequeña la categoría"

"Junto a Diego López, Mariño es el mejor portero de Segunda y los centrales, Babin y Borja son muy completos. No es casualidad que estén segundos"

"En Alcorcón el resultado pudo acabar de escándalo"

"El Sporting tiene una identidad que me agrada y que además les da puntos"

