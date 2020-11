Cano: «Siento admiración por el Sporting»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias A.V.M.

03/11/2020 19:35 h

Declaraciones de Óscar Cano, entrenador del Castellón, en la sala de prensa del Real Sporting de Gijón:

"Me imagino que no es fuera de juego y es muy complicado saber si es mano de Djuka o no, lo que hay que hacer es proteger ese balón"

"Venir aquí y perder contra el Sporting entra dentro de la lógica, van segundos, están haciendo un gran año, tienen jugadores extraordinarios con varios de los mejores de la categoría, dos centrales extraordinarios, jugadores de mucho nivel en el mediocampo encabezados por Manu García. En la delantera está Djuka, de los máximos goleadores de Segunda y cuando está cansado entra Álvaro Vázquez, es decir, ahí tienes resumido el potencial"

"Fidalgo tiene una muy clara en un balón que Mariño ya está batido y sale lamiendo el palo, en el saque de esquina la saca Mariño bajo palos, en otra da al larguero,...todo eso te penaliza"

"El equipo apenas ha sufrido, no recuerdo ninguna ocasión del Sporting en la segunda parte y eso es un mérito"

"Estamos compitiendo bien, a ver si cuando equipos que no son del nivel del Sporting juegan contra nosotros, somos capaces de sacar provecho de eso"

"El marcador condiciona los partidos. En esta categoría cuesta mucho trabajo hacer gol, solo hay que ver al Mallorca por ejemplo"

"Si al Sporting le quitas a Djuka pues sigue generando mucho fútbol con un Manu estelar, Pedro y Gragera jugando muy bien, los laterales arriba, los centrales buenos, pero al final ese detalle de anticiparse en una jugada que todo el mundo daría por perdida, ese desmarque definitivo, esos movimientos intentando evitar que el rival no le vea,...eso tiene un nombre, se llama Djuka, se llama Raúl de Tomás y el que no lo tiene, incluso el Mallorca, pues tiene que hacer bueno cada gol que hace, marca pocos goles y le marcan pocos. Hay que sumar puntos de cualquier manera, nosotros somos un equipo valiente"

"El día de Girona está Bernardo, hoy Babin y Borja, el día de Almería es Cuenca,..."

"Es complicado mantenerse arriba, hay mucho potencial, el Zaragoza no arranca, el Girona tampoco, el Almería tampoco,...el Sporting lleva una racha inmaculada. Dependerá mucho de que Djuka no desfallezca"

"La intensidad, los cojones,...no sé dónde se compra eso, cuando pierdes falta intensidad y cuando ganas sobra, si alguien sabe dónde se compra que me avise, que la compro a kilos"

"Lo que siento es admiración por el Sporting, admiración por dos cosas, porque es un equipo que lleva a su máxima expresión la complementariedad de sus jugadores, todos juegan a lo mismo. El juego que hacen está muy cercano a lo que me gusta, doy la enhorabuena al entrenador, al que hace la plantilla y a los jugadores por ejecutar bien esa idea. Evidentemente, esa idea sin los delanteros que tiene, ya te digo yo que no sería la misma, pero sin esa idea, los delanteros tampoco marcarían esos goles. Me reitero en mis palabras, no es un brindis al sol, ni pretendo nada, solo manifestar mi admiración hacia las cosas bien hechas"

"El Sporting ha forzado tarjetas a la contra, si jugamos así en la primera parte habría varios expulsados porque tienen buenos regateadores y si nos volcamos saben buscar esos espacios"

"Gallego le ha dicho a un ayudante que merecíamos más. Espero que lo que hacemos bien se vea reflejado en puntos"

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad