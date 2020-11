Rubi: «Veo al Sporting con opciones de subir»

0

Joan Frances Ferrer 'Rubi', ahora sin equipo, ha repasado su pasado rojiblanco. El ex entrenador del Real Sporting de Gijón ha sido protagonista en los micrófonos de Radio Marca Asturias. Estas fueron sus declaraciones:

«Ganas de entrenar siempre he tenido, pero estoy tranquilo. Dentro de lo malo que no es tener trabajo si tenía que ser algún año, tal y como está el tema de la salud, si tenía que ser este lo doy por bueno. Es un año muy complicado para todos. Ya sabemos como funciona esto, pero no pienso mucho en ello, estoy disfrutando del fútbol, de la familia y cuando tenga que aparecer, pues aparecerá porque no me gusta desear a compañeros una salida. Ahora no miro más allá de disfrutar los partidos, de verlos, analizarlos y seguir la evolución de los equipos y los jugadores. Ya se verá lo que pasa»

«En el Betis después del parón estuvimos solo tres partidos, perdimos el derbi y marca mucho. Nos costó mucho coger el ritmo adecuado y el inicio de liga no fue bueno y lo pagamos mucho. Cuando vas con déficit necesitas ganar casi siempre y eso en Primera es muy difícil. Fue una experiencia extraordinaria, en un gran club y con una afición muy bonita de vivir y estoy contento de la experiencia que adquirí allí»

«La afición del Betis y la del Sporting tienen muchas similitudes. La pasión del sportinguista es muy parecida. En el Villamarín hay más aficionados, pero el ambiente que se genera en El Molinón es espectacular y el día a día en la ciudad, por la calle, fue una experiencia extraordinaria y una pena no poder rematarla con la permanencia, pero los aficionados del Sporting te hacen sentir ese cariño por el club. Es una pena que hoy en día no puedan disfrutar en el estadio de cómo va el equipo, porque se lo merecen»

«En el Espanyol coincidí con David Gallego, lo que está haciendo con el Sporting me parece extraordinario. Ha conseguido algo muy difícil, arrancar con tanta fuerza, algo muy importante, porque todo lo que tienes conseguido ya te puede ayudar y la tendencia que tiene ahora el equipo la tienen que tratar de hacer durar lo más posible. Estoy muy contento por David, por Javi Rico, que es un extraordinario director deportivo, por la gente que está allí, auxiliares, médicos, que son los mismos que estaban cuando estuve yo. También por algunos jugadores, Babin, Mariño... ojalá se pueda conseguir el ansiado ascenso»

«Nunca se sabrá si las cosas hubieran ido mejor si me hubiera quedado. Lo que ya dije en su momento es que nos hubiéramos quedado con los ojos cerrados. Es un sitio para sentirse agusto, para trabajar y aprovechar Mareo. Creo que es un club en el que los dirigentes dejan trabajar a los entrenadores. También hay que tener la comprensión de que si no se había conseguido la permanencia, el club entendiera que necesitaba un relevo de entrenador»

«Hubo una serie de partidos, el del Málaga con 10 bajas, con cuatro amonestados, varias lesiones. Ante el Depor se lesiona Moi en el minuto 7. El del Celta que nos empataron con la expulsión de Meré y un gol de falta por debajo de la barrera. Estuvimos ahí, a un pelo de que el equipo sacara la cabeza. También hago autocrítica, si no se consiguió pues algo podríamos haber hecho mejor»

«Veo al Sporting con opciones de subir, no solo por lo que se ve hoy en día que saca resultados, si no también por lo que transmite. Un equipo muy bien trabajado con una implicación de todo el mundo. Es de sentido común decir que puede luchar por ascender, otra cosa es, que habrá que estar al lado del equipo cuando se tuerzan un poco los resultados, que será cuando hay que apoyar más al equipo. Estoy seguro que pelearlo lo van a pelear»

«De aquí a un tiempo, con todo el respeto a la gente que está trabajando ahora, seguro que es un club al que me gustaría volver. Es un sitio en el que a mi me trataron muy bien y me gusta ser agradecido, es un sitio extraordinario»

