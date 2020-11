José Alberto: «El Sporting es terriblemente peligroso»

0

06/11/2020 16:48 h

El Real Sporting de Gijón afrontará la jornada 11 de LaLiga Smartbank rindiendo visita al CD Mirandés de José Alberto López. El técnico asturiano valoraba el reencuentro con los rojiblancos en la sala de prensa de Anduva. Estas fueron sus declaraciones:

"Es un partido especial, contra el que considero mi equipo, mi casa, pero por encima de los sentimientos está el partido, que son tres puntos importantes para nosotros porque jugamos en nuestra casa"

"El conocimiento previo de la plantilla del Sporting puede ser una de las ventajas o inconvenientes que puedo tener. Hemos tratado el partido como cualquier otro, sin dar exceso de información a los jugadores, la que creemos que es la buena para intentar ganar el partido"

"Espero un partido cerrado, de no muchas ocasiones y en el que el acierto en las áreas va a marcar diferencias. Creo que el Sporting es un equipo muy sólido, que cuesta mucho hacerle situaciones de gol. Un equipo con transiciones rápidas, capaz de encontrar a sus jugadores ofensivos de manera fácil y en el que Manu García está brillando. Hay que prestarle mucha atención, también a Djuka que está en un estado de forma fenomal, viendo puerta con facilidad. Aitor, Gaspar, Cumic, jugadores rápidos y de desequilibrio en las transiciones y con los que tenemos que tener mucho cuidado en las vigilancias"

"Djuka es de los mejores delanteros de la categoría, independientemente de que haya hecho goles o no. Es muy difícil de marcar para las defensas contrarias, un jugador sacrificado, que trabaja para su equipo y ahora aún más peligroso, porque está viendo puerta y es un jugador de rachas. Cuando está con acierto lo prolonga en el tiempo"

"Los merecimientos sirven de poco, lo que cuentan son los puntos y en esta categoría marca el acierto en las áreas. El Sporting es un equipo muy solvente en la faceta defensiva y gracias a eso, con poco, gana muchos partidos. Han comenzado muy bien, con una gran plantilla y un estado de confianza fantástico por los resultados. Un equipo terriblemente peligroso"

"Mareo siempre ha sido una de las referencias a nivel nacional en cuanto a formación de futbolistas y lo seguirá siendo siempre. Creo que se está haciendo un fantástico trabajo y ahí está lo que están consiguiendo, jugadores como Guille Rosas, Pablo García, José Gragera, o los más asentados como Pedro, Nacho, Manu, están firmando un inicio de temporada brillante"

"El libro lo escribí en el confinamiento, en un momento complicado de no saber muy bien como matar el tiempo y me dio por ir relatando un poco mis vivencias desde que empecé a entrenar hasta el debut en el primer equipo del Sporting. No tenía ningún objetivo de editarlo, lo leyó una persona de mi agencia de representación y me dijo que por qué no lo inténtabamos editar y así fue. Cuenta experiencias que fui viviendo desde el lado emotivo, humano, personal".

