El Sporting trabaja en la renovación de Pedro Díaz

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias A.V.M.

14/11/2020 22:48 h

El Real Sporting de Gijón trabaja en la renovación al alza de Pedro Díaz, eje fundamental del nuevo proyecto sportinguista, cuyo contrato finaliza en el verano de 2022. El asturiano se encuentra entre los hombres con el cartel de intransferibles para la escuadra rojiblanca, a pesar del interés de conjuntos de renombre del fútbol holandés, así como de Primera división, como es el caso del Eibar, entre otros equipos.

Consultado sobre su futuro, así respondía el propio protagonista semanas atrás:

"No pienso en el mercado. Es como preguntar a un niño que está en un parque si se va a mudar de casa. Estoy en mi parque y contento. Habría que barajar diferentes cosas para pensar en un traspaso, depende de muchas cuestiones. Estoy contento aquí. No estoy al tanto de si hay ofertas de otros equipos. Estoy muy bien donde estoy. Sobre el posible interés de clubes extranjeros, me lo tomo como un plus, como que estoy haciendo bien el trabajo".

Tanto desde la parcela deportiva como desde el Consejo de Administración se ve en el canterano a un jugador de alto rendimiento inmediato, además de un gran potencial a largo plazo. Pedro, de 22 años, ya acumula 1 gol y 3 asistencias desde el doble pivote de David Gallego. Por otro lado, si mantiene su titularidad frente al Rayo Vallecano y el Mallorca, el mediocampista llegará en la isla hasta los 50 encuentros con la camiseta del primer equipo.

Un nombre que en cierto modo puede fijar una referencia en la tasación de mercado de Pedro Díaz es Luis Milla, fichado por el Granada al Tenerife por 5 millones de euros a sus 25 años, -ya ha cumplido 26 en octubre-. El futbolista sumó 8 goles y 6 asistencias en 39 encuentros durante la pasada campaña.

No obstante, también se deberían tener en cuenta otros factores como la edad y la posible llamada de España Sub21, algo que desde la propia Federación se entiende que puede ocurrir en las próximas citaciones al formar parte de varias listas previas. Así lo explicaba Luis de la Fuente, seleccionador nacional, a Cope Asturias: "Siempre hay gente de nivel que se queda fuera de la lista. Pedro está haciendo una campaña excepcional, ya le tuve en la Sub18 y tengo una opinión muy buena de él. Es un jugador que siempre ha estado en las listas previas, lo está haciendo muy bien y me alegro porque le tengo aprecio, seguro que le llegará su momento".

La Voz de Asturias estrena en fase beta su nuevo podcast semanal sobre el Real Sporting de Gijón, 'La Voz de sporting1905.es':

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.