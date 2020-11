Previa Sporting - Rayo: Test de aspirantes

0

La Voz de Asturias A.V.M.

16/11/2020 11:15 h

El Real Sporting de Gijón recibe esta noche desde las 21:00 a una piedra de toque como el Rayo Vallecano, otro aspirante a la zona alta de Segunda división.

La escuadra sportinguista todavía no conoce la derrota en El Molinón - Enrique Castro 'Quini', aunque jugará por primera vez sin Manu García en su alineación inicial, ya que el mediapunta se encuentra concentrado con la selección Sub21. Bajo palos se espera la continuidad de Diego Mariño con la pareja de centrales compuesta por Babin y Borja López. En el lateral izquierdo se mantiene una semana más la disputa entre Saúl García y Pablo García, con más opciones para el primero; mientras en el doble pivote los favoritos son Pedro Díaz y José Gragera, con Javi Fuego como alternativa para el segundo. Unos metros por delante se espera la entrada de Nacho Méndez, sin descartar alguna sorpresa, así como Gaspar Campos, Aitor García y Nikola Cumic pelearían por las dos plazas en los flancos, con más posibilidades para los dos primeros. En la punta del ataque asturiano seguirá Uros Djurdjevic.

Además de los citados por sus selecciones, Manu García y Bogdan, David Gallego no podrá contar con los lesionados Cristian Salvador, Marc Valiente y Pablo Pérez. La convocatoria se conocerá a lo largo de la tarde.

Así llega el rival del Sporting

El Rayo de Iraola llega a Gijón necesitado de puntos después de acumular dos derrotas consecutivas contra Lugo y Almería. El conjunto madrileño está sufriendo lejos de Vallecas y quiere lavar su imagen en tierras asturianas. Como visitante, el Rayo solo acumula 4 puntos de 18 posibles.

A nivel ofensivo también tiene que mejorar el Rayo, ya que en 5 de los 11 partidos disputados no ha marcado y actualmente encadena 188 minutos sin celebrar una diana. Para ese partido no está disponible el lateral derecho peruano Luis Advíncula, aunque en su caso tampoco podría jugar debido a la expulsión que recibió en el último encuentro frente al Almería. Su lugar en el once lo ocupará el canterano Mario Hernández, que ya ha jugado varios partidos este curso.

La duda reside en la portería. El portero macedonio Stole Dimitrievski regresó este domingo a Madrid tras acudir a los compromisos internacionales con su selección y se ejercitó al margen a la espera de saber si entrará en la lista de convocados el mismo día del partido. Si no jugara su lugar bajo palos podría ocuparlo Miguel Ángel Morro.

Por otro lado, se espera la presencia de dos ex del Sporting como Óscar Trejo y Yacine en el banquillo visitante.

Posibles alineaciones

Real Sporting de Gijón: Mariño; Guille Rosas, Babín, Borja López, Saúl García; Gragera, Pedro Díaz; Aitor García, Nacho Méndez, Gaspar Campos; y Djurdjevic.

Rayo Vallecano: Morro; Mario Hernández, Catena, Velázquez, Fran García; Isi Palazón, Valentín, Comesaña, Antoñín; Pozo; y Andrés Martín.

Árbitro: Ais Reig (Comité valenciano).

Estadio: El Molinón - Enrique Castro 'Quini'.

Hora: 21.00.

Tv: Gol.

Resultados de la jornada 12

Viernes

Real Zaragoza 1-2 Real Oviedo

Sábado

Fuenlabrada 1-1 Espanyol

Almería 2-1 Mirandés

2-1 Mirandés Girona 0-1 Mallorca

Lugo 1-0 Albacete

1-0 Albacete Domingo

Leganés 1-0 Alcorcón

1-0 Alcorcón Ponferradina 1-1 Málaga

UD Logroñés 2-1 Sabadell

2-1 Sabadell CD Castellón 1-0 FC Cartagena

1-0 FC Cartagena UD Las Palmas 1-0 CD Tenerife

1-0 CD Tenerife Lunes

Real Sporting de Gijón - Rayo Vallecano 21:00 - GOL

Clasificación de Segunda división a las 11:50

RCD Espanyol de Barcelona 27 12 RCD Mallorca 25 12 Real Sporting de Gijón 22 11 CD Leganés 22 12 UD Almería 20 11 CD Lugo 19 12 CF Fuenlabrada 18 12 Málaga CF 18 12 UD Logroñés 17 11 UD Las Palmas 17 12 Rayo Vallecano de Madrid 16 11 CD Mirandés 16 12 Real Oviedo 16 12 SD Ponferradina 16 12 FC Cartagena 15 12 Girona FC 15 11 CD Tenerife 13 12 Real Zaragoza 10 11 CD Castellón 11 12 Albacete Balompié 10 12 CE Sabadell FC 7 11 AD Alcorcón 4 11

