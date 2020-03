¿Qué concursante de «La Isla de las Tentaciones» que ha visitado Asturias por partida doble?

View this post on Instagram

Ella. Ella es vida, alegría, felicidad, si metes todo lo bueno de la vida en un cóctel y lo agitas ella seria todo lo que sale de ahí! Me mira como un niño pequeño sus regalos de navidad, con esa ilusión y ese cariño que enamora. Me abraza como si llevara años sin verme, de una manera tan especial que me siento protegido de todo lo malo, me hace sentir indestructible. Ella es una niña pequeña en un cuerpo de mujer, cuando tiene sueño se enfada y luego hace el tonto, no puede hacerse la enfadada porque le da la risa, esta todo el día haciendo el ganso, no para de hacer bromas, ella es...eso que consigue que me enamore de ella cada día, que cada día quiera más de ella, que cada día sea algo nuevo y especial. Ella es esa fuerza que ha conseguido que vuelva a ser grande, la luz que consiguió volver a encenderme, ella es eso que vemos el las películas y pensamos que no existe en la vida real. Ojalá ELLA viera como la veo yo, imperfecta si, pero perfecta para mi. Mi novia, mi amiga, mi compañera, mi familia, mi amante... Espero hacerte igual de feliz que tú a mi. T E Q U I E R O💛🍀🔐