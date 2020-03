El ejemplar rapapolvo de un enfermo de coronavirus desde la cama del hospital

0

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 20/03/2020 17:00 h

«Esto es un mensaje para los gilipollas que se toman la cuarentena como jauja a dar paseos como subnormales». Así empieza el vídeo que el avilesino David Alonso, paciente de coronavirus, ha grabado para concienciar a todo aquel que sale a la calle de la importancia de sus actos. Tan solo dos minutos ha necesitado para explicar su situación y lo vital que puede resultar para algunas personas el que todos nos quedemos en nuestras casas.

Alonso, además del coronavirus, sufre una neumonía bilateral, lo que hace que deba permanecer todo el día con una mascarilla de oxígeno puesta y que puede retirarse tan solo durante cinco minutos cada dos horas. Desde su cama, y aprovechando uno de estos descansos de la medicación, ha querido alertar sobre todo a la gente joven. «Es cierto que los jóvenes muchas veces no tienen los síntomas, pero si son portadores, o tienen los síntomas de un resfriado normal y piensan que no es nada, y van a algún lugar y lo contagian. A mi me lo pudo haber contagiado alguien de esta manera, pero yo ahora mismo estoy en la mierda», explica.

Destaca también que los síntomas que se presentan cuando se contrae coronavirus no son los mismos para todo el mundo. Como él mismo explica, su primer síntoma fue un dolor de espalda, y afirma que el personal médico le ha dicho que el dolor de cabeza es otro síntoma común entre quienes dan positivo. Este vídeo ya ha sido compartido por centenares de personas a través de Facebook, y los mensajes de apoyo para Alonso y todo aquel que esté pasando por esta enfermedad se suceden unos tras otros.