¿Sabes por qué Fernando Alonso siempre lleva unas flechas en sus cascos?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 21/03/2020 12:45 h

La mayor parte de la vida de Fernando Alonso se ha desarrollado, literalmente, sobre ruedas. Con tan solo tres años, se subió por primera vez a un kart, construido por su padre y que originalmente era para su hermana, aunque al no interesarse esta por él, fue Fernando quien le dio uso. Comenzó así un amor por el mundo del motor que sigue creciendo hasta el día de hoy, ya consagrado como uno de los referentes dentro de la Fórmula 1, que incluso comenzando a hacerse un hueco en otras disciplinas, como las 24 Horas de Le Mans, las 24 Horas de Daytona de 2019 o el Rally Dakar.

En todas estas aventuras, hay algo en especial que siempre ha acompañado al piloto asturiano, y son unas flechas dibujadas en sus cascos. Ya sean de uno u otro color, o en cualquiera de las ediciones especiales preparadas para ciertas carreras, estas curiosas flechas, cuya forma recuerda a un rayo, siempre han estado ahí. Todos los seguidores del piloto las conocerán, aunque quizás desconozcan su origen. Alonso ha explicado en las redes sociales del Circuito Museo Fernando Alonso varios detalles sobre todo el material allí expuesto, y entre ello se detalla el origen de este diseño.

«Cunando tenía 12 o 13 años me regalaron un kart de radiocontrol, y tenías que ponerle tú las pegatinas. Llevaba unas flechas pequeñitas en el casco, parecidas a estas. Me hizo mucha ilusión ese regalo, así que comencé a recortar unas para mi correr en karts, después cuando llegue a la fórmula uno y en todos los cascos que he llevado desde entonces, siempre he intentado tenerlas en mis cascos», explica el asturiano, que a lo largo de los años ha adoptado este símbolo como un sello propio.