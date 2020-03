El yo de dentro de unos meses: una carta contra la desmemoria

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

26/03/2020 21:41 h

En estos días de confinamiento, que tenemos tanto tiempo para pensar, para dedicarnos a nosotros mismos y para pensar las cosas que hubiésemos hecho de otra manera en el pasado, dos jóvenes gijonesas no han querido perder la oportunidad de escribir una carta y narrarla en vídeo para que no olvidemos valorar lo verdaderamente importante, cuando todo vuelva a ir viento en popa. «Querida yo» se titula el vídeo que han colgado en Youtube para recordar que esta situación no es «un mero recuerdo, sino un bonito aprendizaje». Así, en cinco minutos resumen los pensamientos que a miles de españoles les recorren la mente durante estos días, y dejar una lección para rememorar cuando todo haya pasado. Y les recuerda, que «vida no hay más que una», y hay que aprovecharla.