«Nevera de cuarentena»: la última serie asturiana que triunfa en la red

Redacción 12/04/2020 11:42 h

En estos días de confinamiento, la creatividad y la originalidad están volando por todos los hogares ahora que les hemos dado alas. Son muchos días y uno no quiere aburrirse. Por este motivo, y por la risa, el humor siempre es importante. Mon Suárez y El Selenita decidieron crear «Nevera de cuarentena», la nueva serie de Twitter donde los protagonistas comunican a través de sus frigoríficos. «Algunos me preguntan que por qué hacemos #NeveraDeCuarentena con la que está cayendo: Pues realmente lo hacemos por la que está cayendo», explicaba el asturiano Mon Suárez, en un hilo donde explicaba, que él y su compañero no «lo estábamos pasando muy bien con esta situación (como muchos otros) y decidimos hacer algo que nos hiciera reír». Así nace la serie, que cuenta con más de 30 capítulos por el momento.

Los capítulos son cortos, cualquiera puede encontrar unos segundos en el día para disfrutar de la serie. La mayoría no superan el minuto de duración. Hablan de todo un poco, menos del virus. Disfrutan comentando todo tipo de situaciones: se piden ingredientes de la nevera del otro, se recomiendan películas e, incluso, sale la abuela de Mon Suárez, en uno de los vídeos. En él, como buena asturiana, le ha preparado un tupper de fabada asturiana, que El Selenita no duda en robarle, y le pasa, a través del frigorífico una botella de sidra. Sin duda, capítulos cortitos, que enganchan, donde aparecen todo tipo de «extras», para hacer una serie de minicapítulos que apetece ver día a día en Twitter.